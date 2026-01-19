為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    魂斷異鄉！ 72歲台灣女遊客赴馬來西亞潛水「意外溺斃」

    2026/01/19 15:14 即時新聞／綜合報導
    馬來西亞渡假勝地邦咯島18日發生一起溺水意外，一名台灣籍72歲女遊客在潛水期間不幸溺斃。（圖擷取自臉書）

    馬來西亞渡假勝地邦咯島18日發生一起溺水意外，一名台灣籍72歲女遊客在潛水期間不幸溺斃。（圖擷取自臉書）

    馬來西亞渡假勝地邦咯島（Pulau Pangkor）驚傳一起溺水意外，一名台灣籍72歲女遊客與家人到當地遊玩，卻在從事潛水活動時，被船夫與導遊發現長時間未浮出水面，船夫迅速跳入海中將女子拉上岸急救，最終仍宣告不治。

    根據《星洲網》 報導，這起憾事發生在昨（18）日中午12點半左右，地點則是邦咯島直落尼巴海灘、靠近珊瑚島（Pulau Giam）的海域。警方透露，死者為台灣籍女遊客，事發當時她與丈夫、2名子女及其他遊客，在船夫與導遊帶領下從事潛水活動，期間被導遊發現似失去意識漂浮海面，緊急請船夫協助對方。

    另據邦咯島民防部隊報告，船夫察覺女子長時間未從水中浮出，立即跳海展開救援行動，將她拉至船上後迅速送往岸邊。民防部隊人員獲報趕往現場，也在第一時間為女子進行緊急施救，但女子被發現時已無生命跡象，隨後衛生部醫護人員使用自動體外心臟去顫器（AED）進一步搶救，仍無法挽回她的性命。

    報導指出，在這起溺事故發生後，死者遺體先被送往斯里曼絨醫院（Seri Manjung Hospital）太平間等待解剖，以便警方進一步釐清死因。

