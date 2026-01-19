中國人口雪崩！ 出生數792萬創「建政新低」 連續4年負成長

催生政策全失效，中國2025年出生人口僅792萬，創下中共建政以來新低紀錄。儘管北京當局祭出津貼與產假優惠，仍無法扭轉年輕世代「不婚不生」的趨勢。圖為上海街頭景象。（法新社檔案照）

中國正面臨史無前例的人口崩盤危機。美國《CNN》報導，中國國家統計局19日公布數據顯示，2025年中國出生人口僅792萬人，創下自1949年中共建政以來的新低紀錄。這也是中國人口連續第四年出現負成長，全年人口減少了339萬人，總數降至14.05億。

出生率雪崩 死亡人數破千萬

數據顯示，2025年中國人口出生率降至千分之5.63，低於前一年的千分之6.39。與此同時，死亡人數攀升至1131萬人，人口自然增長率為負千分之2.41。這意味著，儘管北京當局近年來祭出各項催生政策，甚至包括現金補貼與延長產假，仍無法扭轉年輕人不婚不生的趨勢。即使在傳統上被視為吉祥的「龍年」（2024-2025部分重疊），出生率依然疲軟，甚至可能因2025年進入「蛇年」而更加低迷。

請繼續往下閱讀...

未富先老 60歲以上人口破3億

除了少子化，高齡化問題也日益嚴峻。中國60歲及以上人口已達3.23億人，佔總人口的23%，較前一年增加一個百分點。聯合國預測，到2100年，中國可能有高達一半的人口超過60歲。這對仍試圖與美國爭奪全球霸權的中國來說，勞動力萎縮與養老負擔沈重，恐將成為經濟發展的最大阻礙。

威斯康辛大學麥迪遜分校的人口學家易富賢直言：「孩子是『超級消費者』。出生率如此低迷，中國內需恐將持續疲軟，經濟將更依賴出口。

儘管人口數據難看，中國官方同日宣布2025年經濟成長率達到5%，符合政府設定的「5%左右」目標。官員歸功於出口強勁抵銷了國內消費疲軟與美中貿易戰的衝擊。然而，第四季經濟成長放緩至4.5%，顯示成長動能正在減弱。部分分析師甚至質疑官方GDP數據的真實性，認為實際成長率可能僅在2.5%至3%之間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法