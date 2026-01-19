為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    洛杉磯數千人遊行譴責伊朗血腥鎮壓 怒轟種族滅絕、恐怖主義

    2026/01/19 12:54 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國數千人在洛杉磯舉行大規模示威遊行，譴責伊朗對示威者的血腥鎮壓。（法新社）

    美國數千人在洛杉磯舉行大規模示威遊行，譴責伊朗對示威者的血腥鎮壓。（法新社）

    1名伊朗地區官員18日向《路透》表示，伊朗各地的示威活動已致至少5千人喪生。美國數千人18日也在洛杉磯舉行大規模示威遊行，譴責伊朗對示威者的血腥鎮壓，另有數百人在紐約進行集會。

    根據《法新社》報導，洛杉磯為全球最大伊朗僑民聚居地。數千名示威者在洛杉磯舉起標語，譴責伊朗「新大屠殺」、「醞釀種族滅絕」和「恐怖主義」。

    參與洛杉磯示威的法拉茲（Perry Faraz）說「我心如刀絞，靈魂破碎，我無法用語言形容我的憤怒。」

    法拉茲於2006年逃離伊朗。她近日得知自己1位年輕表弟在伊朗舉行的海外集會中喪生。

    同樣參與洛杉磯示威的帕爾瓦內（Ali Parvaneh）表示，伊朗對民眾的血腥鎮壓令人感到痛心。他強調希望美國總統川普能夠採取比表達支持更進一步的行動。

    參與遊行者除了呼籲川普採取行動外，還高喊支持前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的口號。有些人甚至呼籲暗殺伊朗最高領袖哈米尼。

    伊朗民眾因經濟困境而採取的示威活動，在去年12月下旬演變成大規模抗議，對此伊朗政府進行血腥鎮壓。人權組織聲稱，安全部隊在通訊封鎖掩護下實施了「大屠殺」（massacre）。

    另外哥倫比亞廣播公司（CBS）13日的報導稱，1名伊朗活動人士透露，根據全國各地醫療官員的報告統計數據，他們認為至少有1.2萬人，甚至可能高達2萬人喪生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播