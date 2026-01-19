洛杉磯數千人遊行譴責伊朗血腥鎮壓 怒轟種族滅絕、恐怖主義

美國數千人在洛杉磯舉行大規模示威遊行，譴責伊朗對示威者的血腥鎮壓。（法新社）

1名伊朗地區官員18日向《路透》表示，伊朗各地的示威活動已致至少5千人喪生。美國數千人18日也在洛杉磯舉行大規模示威遊行，譴責伊朗對示威者的血腥鎮壓，另有數百人在紐約進行集會。

根據《法新社》報導，洛杉磯為全球最大伊朗僑民聚居地。數千名示威者在洛杉磯舉起標語，譴責伊朗「新大屠殺」、「醞釀種族滅絕」和「恐怖主義」。

參與洛杉磯示威的法拉茲（Perry Faraz）說「我心如刀絞，靈魂破碎，我無法用語言形容我的憤怒。」

法拉茲於2006年逃離伊朗。她近日得知自己1位年輕表弟在伊朗舉行的海外集會中喪生。

同樣參與洛杉磯示威的帕爾瓦內（Ali Parvaneh）表示，伊朗對民眾的血腥鎮壓令人感到痛心。他強調希望美國總統川普能夠採取比表達支持更進一步的行動。

參與遊行者除了呼籲川普採取行動外，還高喊支持前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的口號。有些人甚至呼籲暗殺伊朗最高領袖哈米尼。

伊朗民眾因經濟困境而採取的示威活動，在去年12月下旬演變成大規模抗議，對此伊朗政府進行血腥鎮壓。人權組織聲稱，安全部隊在通訊封鎖掩護下實施了「大屠殺」（massacre）。

另外哥倫比亞廣播公司（CBS）13日的報導稱，1名伊朗活動人士透露，根據全國各地醫療官員的報告統計數據，他們認為至少有1.2萬人，甚至可能高達2萬人喪生。

