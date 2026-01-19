「巴勒維王朝」末代王儲：伊朗本應成中東的南韓 如今卻成了北韓

流亡美國的伊朗王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），16日在美國舉行演說。（彭博資料照）

流亡美國近50年的伊朗「巴勒維王朝」最後一名王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）近日將伊朗現狀比作朝鮮半島，稱「伊朗本應早已成為中東的南韓，但如今卻成了北韓。」

綜合韓媒報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）17日首次公開承認，去年底爆發的反政府抗議活動引發血腥鎮壓，造成數千人死亡。現年65歲的芮沙．巴勒維為此一直強烈批評哈米尼等人，追求反美、反西方理念，使伊朗在國際制裁下經歷嚴重經濟困難，又因示威導致大規模死亡。

巴勒維表示，在伊斯蘭革命（1979年）發生時，伊朗的國內生產總值（GDP）是南韓的5倍，現在卻變成了北韓。他直指，這並非因為缺乏人力或自然資源，而是因為一個剝奪人民權利、掠奪國家資源、讓人民挨餓，支持極端恐怖組織政權，「這個政權之所以能延續至今，是因為綏靖政策延後了它的崩潰。」

巴勒維認為，「伊朗伊斯蘭共和國即將崩潰」，並表明返回伊朗的意向。他在勾勒未來伊朗願景時稱「伊朗將與所有國家維持公平的關係，但作為一個追求自由民主政府的國家，不可避免地會將西方視為盟友與合作夥伴。」

報導分析，在伊朗示威潮持續之際，在缺乏能夠凝聚共識的反對派領袖情況下，巴勒維似成為唯一被視為潛在領導人的人物；不過另有聲音認為，作為現實替代政治勢力，巴勒維在伊朗國內並無實質性影響力，也沒有能力得到國際支援。

