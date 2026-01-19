李威特再撂狠話！警告媒體完整播出川普專訪 否則「告到翻不了身」

白宮新聞秘書李威特警告哥倫比亞廣播公司新聞網，必須完整播出對總統川普的專訪內容，否則「我們會把你告到翻不了身」。（法新社檔案照）

向來對媒體不假辭色的白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt），近日警告哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），必須「完整、不剪接」地播出對總統川普的專訪內容，否則「我們會把你告到翻不了身」（we’ll sue your ass off）。

英國「衛報」18日報導，根據紐約時報率先披露的一段錄音內容，在CBS主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）完成對川普的專訪後，李威特對他轉述川普的指示說：「他說，『一定要確保你們不要剪輯，一定要把訪談完整播出。』」

這段長達13分鐘的獨家專訪於13日播出，距離CBS母公司派拉蒙（Paramount）同意就另一宗無關的剪輯爭議案，向川普支付1600萬美元和解金，已過了數個月。

該案涉及2024年大選前的一段訪談剪輯，而那場選舉最終讓川普再度入主白宮。

錄音中可聽到，杜庫皮爾回應說：「對，我們會這麼做，對。」李威特接著說：「他說，『如果沒有完整播出，我們就把你告到翻不了身。』」

此時，錄音中還可聽見1名女子的聲音，對李威特的威脅回應道：「喔，太好了，OK。」

李威特與杜庫皮爾的這段對話發生的背景，是CBS新聞網總編輯、杜庫皮爾的上司魏斯（Bari Weiss），自去年10月上任以來，一直受到外界高度關注與質疑。她屢遭指控偏袒並對川普政府表現出過度順從，進而引發外界對CBS在她領導下編輯自主性的質疑。魏斯在上任前並無任何電視新聞製作經驗。

目前CBS由派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）控股，該公司由大衛‧艾里森（David Ellison）創立，他是甲骨文（Oracle）創辦人、億萬富豪賴瑞‧艾里森（Larry Ellison）之子，而賴瑞‧艾里森與川普關係密切。此外，派拉蒙天空之舞去年10月收購魏斯2020年離開紐時後創立的保守派媒體「自由新聞」（Free Press）。

事實上，在李威特向CBS主播揚言提告之前，魏斯擔任CBS總編輯期間便已風波不斷、爭議頻傳。其中最具爭議的事件之一，是她決定撤下原定於去年12月21日在招牌新聞節目「60分鐘」播出的報導，該報導由資深記者艾芳西（Sharyn Alfonsi）製作，內容涉及川普政府遣返委內瑞拉男子一事。魏斯表示，由於川普政府未回應，因此做出撤稿決定。

此外，去年7月，派拉蒙同意就「60分鐘」在2024年大選前播出的一段、涉及川普對手賀錦麗（Kamala Harris）的專訪剪輯問題，與川普達成1600萬美元和解。川普當時提告稱，該段剪輯意在「混淆、欺騙並誤導公眾」。CBS則反駁，相關回答僅是基於時間考量進行剪輯，這是電視新聞的慣例，但最終仍選擇就這起外界普遍認為勝算極高的官司達成和解。

CBS當晚播出該段完整、未經剪輯的訪談，並強調這原本就是他們的計畫。CBS在17日發表聲明表示：「從我們安排這場訪談的那一刻起，我們就獨立作出決定，將完整、不剪接地播出。」

紐時向李威特詢問此事時，她表示：「美國人民有權觀看川普總統的完整訪談，未經剪輯、不刪減。」李威特還說：「而且你猜怎麼著？訪談確實完整播出了。」

