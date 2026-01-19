「反脅迫」與台灣有關！歐盟揚言動用ACI對抗川普關稅威脅

美國總統川普要求達成一項收購格陵蘭的協議，否則他將對英國、法國、德國、丹麥等8個歐洲國家加徵關稅。（路透）

美國總統川普17日晚間的一則關於收購格陵蘭的社群媒體貼文，以最後通牒的方式，將歐洲推向與美國正面衝突的軌道。法國和歐洲議會因而出現啟動歐盟最強大貿易報復機制「反脅迫工具」（ACI）的聲音，而這項工具其實與台灣有關。

川普要求達成一項收購格陵蘭的協議，否則他將對英國、法國、德國、荷蘭、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭等8個歐洲國家加徵關稅：2月先課徵10％，6月再提高至25％，因為這些歐洲國家不支持美國收購格陵蘭。

紐約時報18日指出，川普此舉幾乎不留給歐洲任何周旋或談判空間，也凸顯當前地緣政治進入一個嚴苛且對抗性的時代。愈來愈多歐洲官員與外部分析人士主張，歐洲必須以「實力」回應川普，也就是在貿易上反擊。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）在社群媒體發文，主張在川普停止威脅前，應暫停執行與美國的貿易協議，並呼籲歐盟啟動ACI機制。

1名法國高層官員18日表示，法國總統馬克宏將代表法國，正式要求啟動ACI機制。

ACI於2021年12月由歐盟執委會提出，背景是當年7月立陶宛同意以「台灣」為名設立代表處後，遭到中國一連串貿易抵制。儘管該法案各項條文均未提到中國或任何特定國家，但歐洲議會在委員會一讀通過的修正案，則在立法宗旨說明中添加點名中國的敘述。

例如，除了立陶宛事件，修正宗旨也直言中國對欲加入歐盟的國家進行經濟脅迫，傷害歐盟的擴大政策和那些國家的民主進展，包括中國對西巴爾幹半島國家的投資和貸款，就提高了該區面對外國勢力干預的脆弱性。

ACI被稱為歐洲的貿易「火箭筒」（bazooka），未來面對非歐盟國家企圖以經濟手段施壓時，歐盟將可祭出懲罰性關稅、進出口管制、限制投資或公共採購投標資格等措施反制，並可要求賠償。

報導指出，ACI可用來限制在歐洲市場有龐大業務的美國大型科技公司，或其他服務業者。但一旦啟動，勢必大幅升高跨大西洋緊張關係，對歐盟的經濟與安全造成重大傷害，因為歐洲在北大西洋公約組織（NATO）體系，以及因應俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭上，仍高度仰賴美國支持。過去1年來，歐洲刻意避免這類升高衝突的行動，原因不言而喻。

