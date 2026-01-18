為士兵遇襲死亡展開復仇行動 美軍再轟敘利亞、擊斃蓋達高層

美國中央司令部宣布，美軍16日在敘利亞西北部發動打擊，擊斃一名與蓋達組織有關的領導人物。圖為美軍A-10攻擊機。（法新社）

負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）17日宣布，美軍16日在敘利亞西北部發動打擊，擊斃一名與蓋達組織（Al Qaeda）有關的領導人物，而此人和激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）有關，參與去年底針對美軍人員的一場伏擊行動。

中央司令部指出，賈西姆（Bilal Hasan al-Jasim）和蓋達組織有關，是一名經驗豐富的恐怖組織領導人，曾策劃多起攻擊行動。「伊斯蘭國」去年12月13日在敘利亞帕爾米拉（Palmyra）襲擊美軍部隊，造成2名美軍官兵、1名美籍口譯人員喪生，賈西姆和涉事伊斯蘭國組織成員有直接聯繫。

中央司令部司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）表示：「擊斃1名與3名美國人之死有關的恐怖份子，展現了美國追擊那些攻擊我軍部隊之恐怖份子的決心。對於實施、策劃或煽動針對美國公民及我方戰士攻擊的人，你們將無所遁形，我們一定會找到你們。」

針對12月13日的攻擊事件，中央司令部持續在敘利亞發動大規模打擊行動，該行動代號為「鷹眼打擊行動」（Hawkeye Strike），美國及盟友部隊動用超過200枚精準彈藥，對100多處IS基礎設施與武器據點實施打擊。

