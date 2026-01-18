斷絕紅色供應鏈！美軍封鎖委內瑞拉航道 中國44萬桶日進口量歸零

美軍封鎖發威，紅色供應鏈斷炊！圖為上週在委內瑞拉灣行駛的油輪；隨著華盛頓下令嚴查「影子艦隊」，中國最仰賴的每日44萬桶廉價原油供應已被徹底截斷。（美聯社）

美國對委內瑞拉的軍事行動，正重創中國的能源供應鏈。美國《華爾街日報》報導，自美軍1月3日逮捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以來，該國石油出口量暴跌75%。美軍不僅在海上實施嚴格封鎖，更直接扣押試圖運油前往亞洲的「影子艦隊（shadow fleet）」，導致中國與古巴最仰賴的廉價原油供應面臨中斷危機。

美軍強行扣船 原油轉運德州

報導引述航運情報公司Kpler的數據指出，自1月3日後，委內瑞拉原本流向中國與古巴的石油已被切斷。美軍在15日扣押了第六艘懸掛俄羅斯國旗的油輪，並預告未來幾天將有更多行動。這些被截獲的原油並未被銷毀，而是被美軍「轉運」至德州與路易斯安那州的煉油廠，供埃克森美孚（Exxon Mobil）與菲利普66（Phillips 66）等美國能源巨頭使用。

菲利普66執行長拉希爾（Mark Lashier）直言，委國重油品質與加拿大類似，有助於降低美國煉油成本。

這項封鎖對北京是一大打擊。數據顯示，中國此前是委內瑞拉原油的最大買家，平均每日進口量達44萬桶。隨著美軍加強加勒比海的執法力度，許多原本駛向亞洲的油輪被迫折返。Kpler數據顯示，本月至今尚未有任何一船委內瑞拉原油確認駛向中國或古巴。分析師指出，隨著廉價油源受阻，中國作為全球最大石油買家的地位可能受到動搖，被迫減少採購。

北京急找備案 轉向加拿大求油

為了填補缺口，中國被迫尋求替代方案，將目光轉向加拿大。報導指出，由於川普對加拿大產品加徵關稅，渥太華當局也急於減少對美依賴，雙方一拍即合。數據顯示，2025年前10個月，中國佔加拿大石油出口的比重已從前一年的1.8%激增至5%。加拿大自然資源部長霍奇森（Tim Hodgson）在北京會談後表示：「中國正在尋找不會利用能源進行脅迫的可靠貿易夥伴。」

