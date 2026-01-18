為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    斷絕紅色供應鏈！美軍封鎖委內瑞拉航道 中國44萬桶日進口量歸零

    2026/01/18 11:47 編譯陳成良／綜合報導
    美軍封鎖發威，紅色供應鏈斷炊！圖為上週在委內瑞拉灣行駛的油輪；隨著華盛頓下令嚴查「影子艦隊」，中國最仰賴的每日44萬桶廉價原油供應已被徹底截斷。（美聯社）

    美軍封鎖發威，紅色供應鏈斷炊！圖為上週在委內瑞拉灣行駛的油輪；隨著華盛頓下令嚴查「影子艦隊」，中國最仰賴的每日44萬桶廉價原油供應已被徹底截斷。（美聯社）

    美國對委內瑞拉的軍事行動，正重創中國的能源供應鏈。美國《華爾街日報》報導，自美軍1月3日逮捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以來，該國石油出口量暴跌75%。美軍不僅在海上實施嚴格封鎖，更直接扣押試圖運油前往亞洲的「影子艦隊（shadow fleet）」，導致中國與古巴最仰賴的廉價原油供應面臨中斷危機。

    美軍強行扣船 原油轉運德州

    報導引述航運情報公司Kpler的數據指出，自1月3日後，委內瑞拉原本流向中國與古巴的石油已被切斷。美軍在15日扣押了第六艘懸掛俄羅斯國旗的油輪，並預告未來幾天將有更多行動。這些被截獲的原油並未被銷毀，而是被美軍「轉運」至德州與路易斯安那州的煉油廠，供埃克森美孚（Exxon Mobil）與菲利普66（Phillips 66）等美國能源巨頭使用。

    菲利普66執行長拉希爾（Mark Lashier）直言，委國重油品質與加拿大類似，有助於降低美國煉油成本。

    這項封鎖對北京是一大打擊。數據顯示，中國此前是委內瑞拉原油的最大買家，平均每日進口量達44萬桶。隨著美軍加強加勒比海的執法力度，許多原本駛向亞洲的油輪被迫折返。Kpler數據顯示，本月至今尚未有任何一船委內瑞拉原油確認駛向中國或古巴。分析師指出，隨著廉價油源受阻，中國作為全球最大石油買家的地位可能受到動搖，被迫減少採購。

    北京急找備案 轉向加拿大求油

    為了填補缺口，中國被迫尋求替代方案，將目光轉向加拿大。報導指出，由於川普對加拿大產品加徵關稅，渥太華當局也急於減少對美依賴，雙方一拍即合。數據顯示，2025年前10個月，中國佔加拿大石油出口的比重已從前一年的1.8%激增至5%。加拿大自然資源部長霍奇森（Tim Hodgson）在北京會談後表示：「中國正在尋找不會利用能源進行脅迫的可靠貿易夥伴。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播