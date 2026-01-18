基隆冰櫃焚屍案主謀觸犯剝奪他人行動自由致死等罪 判12年徒刑

著裝有死者冰櫃的小貨車停在郊區路旁。（資料照，記者吳昇儒攝）

男子陳張成與趙姓老翁有金錢糾紛，前年11月27日趙翁在基隆火車站出沒時，被陳的友人被帶走談判。一行人強押趙翁向其兄長討錢未果，將他囚禁起來毆打，趙翁不治身亡。陳男等人還焚屍滅跡，被警發現，案件因而曝光。基隆地院近日審結，認定陳男等人觸犯共同剝奪他人行動自由致死、損壞遺棄屍體等罪，判處12年不等徒刑。

檢警調查，趙姓老翁以名下有土地資產名義，多次向陳男借貸，事後卻避不見面，前年11月27日被陳男友人江德山發現後，通知陳男。陳男則聯繫友人吳志傑一同趕往現場，將人帶到家中談判。

協商過程中，趙翁表示自己名下雖有土地，但因證件遺失無法過戶。陳男則請友人帶著趙翁補辦身分證、健保卡，但實質上其持有的土地是與家人共同持有，根本無法單獨過戶。

同年月29日，陳男帶著趙翁向其兄長要錢未果，隨後將人帶回長度僅76公分的空間內囚禁，除了吃飯、上廁所外，偶爾還要被吳志傑等人毆打。隔日再次討錢未果，便將趙翁帶回拘禁處。吳再持3.5公分粗熱融膠條持續毆打趙翁， 2024年11月30日深夜23時30分趙翁氣絕身亡。

陳男等人，為避免被警發現，找來其他友人將遺體運往台中，隔日遺體腐敗生水，只好購買垃圾桶將其裝入，並將遺體送給吳志傑。吳男拒絕後，輾轉運到新北市平溪山區棄置。隔了幾天，擔心會被發現，又載往十分寮，最後於同年12月16日送到七堵區的倉庫放進冰櫃內存放。最後決定，利用乙炔焚屍。

但因焚毀不成，一行人再次尋找棄屍地點，同年月29日將裝載遺體的貨車停在基隆市信義區東光路、培德路口路邊，警方獲報後，查獲遺體。

法院審理其間，3人雖坦承有囚禁趙翁，但沒有毆打致死的犯意，均有提供便當給趙翁食用，且對方未表示要就醫。

法官認為，陳男等3人將死者囚禁環境惡劣之處，且吳志傑毆打被害人時，3人對於被害人死亡一事，具有預見可能性，因此死亡結果與被告三人之私行拘禁行為有相當因果關係。

法官審理後，認定陳張成、江德山、吳志傑觸犯共同剝奪他人行動自由致死、損壞遺棄屍體等罪，判處12年、11年、11年6月不等徒刑。

