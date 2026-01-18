為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普為取格陵蘭揚言祭關稅　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

    2026/01/18 05:21 中央社

    美國總統川普今天在社群媒體指出，2月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅，且稅率自6月起再增至25%，引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐盟領袖齊聲反彈。

    面臨川普（Donald Trump）關稅威脅的8個歐洲國家分別為丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭。

    法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）發布聲明表示：「對追求北大西洋公約組織（NATO）集體安全的盟邦施加關稅，完全是錯誤之舉。我們當然會就此直接與美國政府溝通。」

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X平台以法語及英語寫道：「關稅威脅在當前情況下令人無法接受，且無立足之地。」

    瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）告訴法新社：「我們不會受到恫嚇。只有丹麥和格陵蘭（Greenland）有權決定與自身相關的事務」

    丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）透過聲明表達對川普的關稅威脅「感到驚訝」，他並指出，川普提及的在格陵蘭增兵一事，其目的正是為了強化北極地區的安全。

    歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒體共同發布聲明警告：「關稅將侵蝕跨大西洋關係，並帶來危險的惡性循環風險。」

    他們談到：「歐洲將保持團結與協調，並致力維護自身主權。」

    這兩人也強調：「對話依然至關重要，我們承諾繼續推動丹麥王國與美國上週已展開的相關磋商進程。」

    路透社報導，歐盟輪值主席國賽普勒斯今晚宣布，歐盟27國大使明天將召開緊急會議。歐盟外交官透露，會議預計於當地時間下午5時展開。（編譯：洪培英）1150118

