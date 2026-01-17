馬杜羅被自己人出賣 川普政府早與親信卡貝友秘密接觸警告勿妄動

委內瑞拉內政部長卡貝友（右）15日出席臨時總統羅德里格斯（左）發表國情咨文。（歐新社）

美國總統川普今年初下令美軍突襲、逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，根據《路透》17日獨家報導，川普政府早在採取行動前，就與該國強硬派內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）接觸，逮捕馬杜羅後也仍持續進行。

4名了解此事的消息人士透露，去年初川普上任初期即直接、或透過中間人，與卡貝友接觸，並持續到美軍今年1月3日對馬杜羅採取行動前數週；美軍逮捕馬杜羅後，也與他維持接觸。美方明確警告卡貝友，不得動用其掌控的情報機構、警察、軍方等安全機關，或支持執政黨的武裝團體，對付委國國內反對派。

消息人士指出，與卡貝友的接觸對話攸關川普政府控制委國國內情勢的努力，美國的顧慮是，若卡貝友選擇動用他掌控的安全部隊，恐引發混亂並危及臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的權力，這是川普極力希望避免的情況。

卡貝友是委國已故前總統、馬杜羅政治提攜者查維斯（Hugo Chávez）的親信，之後效忠馬杜羅、充當其政權打壓主要操盤手，長期以來被視為委國最有權勢的第二號人物，對軍方、文職體系反情報系統都具有影響力，也與親政府民兵組織「集體」（colectivos）關係密切。儘管羅德里格斯被美方視為川普對後馬杜羅時期的委內瑞拉策略關鍵人物，但是卡貝友被廣泛認為，握有左右這些計畫能否順利進行的權力。

卡貝友與馬杜羅同遭美國司法部以毒品走私罪名起訴，卻未在美軍行動中一併被捕。川普政府與卡貝友談及美國對其起訴和制裁，尚不清楚雙方是否討論過未來委國的治理，以及卡貝友是否聽從美方的警告。不過，他已公開矢言與羅德里格斯團結一致。

現任智庫「外交關係協會」高級研究員、川普第一任內的委內瑞拉特使艾布蘭（Elliott Abrams）指出，許多委內瑞拉人預期，若推動民主轉型，終究要排除掉卡貝友，「若真如此，委內瑞拉人就會知道，這個政府真的開始改變了」。

