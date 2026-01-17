為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    成功逃離軍方突襲 烏干達反對派領導人發文報平安

    2026/01/17 22:04 即時新聞／綜合報導
    烏干達反對派領導人暨總統候選人威恩（見圖）發文澄清他並未被軍方帶走。（歐新社資料照）

    烏干達反對派領導人暨總統候選人威恩（見圖）發文澄清他並未被軍方帶走。（歐新社資料照）

    烏干達反對派領導人暨總統候選人威恩（Bobi Wine）昨天驚傳遭軍方帶走，他今（17）日在社群媒體發文澄清，他已成功脫身，但家人遭軟禁。

    《路透》報導，威恩所屬政黨全國團結平台（NUP）昨天說，軍方派出直升機到威恩位於首都坎帕拉（Kampala）的營地，強行把威恩帶往未知地點，但烏干達警方否認。

    威恩今天在X平台發文說：「昨晚我家的處境很艱難……軍方及警方突襲了我們。他們切斷電源，關掉了我們一部分的監視器。」威恩補充說，他想澄清他已成功逃脫，但妻子與家人卻被軟禁。

    威恩並未透露他目前在哪裡。威恩身邊人士則透露威恩正在烏干達某處逃亡。

    烏干達國家警察發言人魯索克（Kituuma Rusoke）先前在記者會上證實說，威恩是發當下在家，但並未被逮捕。

    威恩遇襲正值烏干達總統大選期間。烏干達選舉委員會稍早指出，自1986年以來掌權至今的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）再次贏得大選。

    威恩指控這次總統大選存在大規模舞弊，呼籲支持者抗議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播