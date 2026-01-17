成功逃離軍方突襲 烏干達反對派領導人發文報平安

烏干達反對派領導人暨總統候選人威恩（見圖）發文澄清他並未被軍方帶走。（歐新社資料照）

烏干達反對派領導人暨總統候選人威恩（Bobi Wine）昨天驚傳遭軍方帶走，他今（17）日在社群媒體發文澄清，他已成功脫身，但家人遭軟禁。

《路透》報導，威恩所屬政黨全國團結平台（NUP）昨天說，軍方派出直升機到威恩位於首都坎帕拉（Kampala）的營地，強行把威恩帶往未知地點，但烏干達警方否認。

威恩今天在X平台發文說：「昨晚我家的處境很艱難……軍方及警方突襲了我們。他們切斷電源，關掉了我們一部分的監視器。」威恩補充說，他想澄清他已成功逃脫，但妻子與家人卻被軟禁。

威恩並未透露他目前在哪裡。威恩身邊人士則透露威恩正在烏干達某處逃亡。

烏干達國家警察發言人魯索克（Kituuma Rusoke）先前在記者會上證實說，威恩是發當下在家，但並未被逮捕。

威恩遇襲正值烏干達總統大選期間。烏干達選舉委員會稍早指出，自1986年以來掌權至今的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）再次贏得大選。

威恩指控這次總統大選存在大規模舞弊，呼籲支持者抗議。

STATEMENT



Last night was very difficult at our home in Magere. The military and police raided us. They switched off power and cut off some of our CCTV cameras. There were helicopters hovering over.



I want to confirm that I managed to escape from them. Currently, I am not at… pic.twitter.com/P1sKic3kCL — BOBI WINE （@HEBobiwine） January 17, 2026

