為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

    2026/01/17 22:46 中央社
    伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

    伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

    伊朗最高領袖哈米尼今天表示，美國總統川普對伊朗國內抗議活動中造成的傷亡負有責任。哈米尼同時聲稱，伊朗「必須徹底擊潰煽動叛亂者」。

    法新社報導，伊朗當下這波抗議活動由經濟困境引發，儘管遭到致命鎮壓和網路封鎖，已經持續數週之久，成為3年來伊朗最大的抗議浪潮。人權組織表示，伊朗當局鎮壓行動已造成數千人死亡。

    哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天在一場紀念宗教節日的演說中對支持者表示：「我們無意將國家引向戰爭，但我們不會對國內罪犯手下留情。」他並說，「國際罪犯」同樣不會受到寬恕。

    他強調：「在真主的恩典下，伊朗必須徹底擊潰煽動叛亂者，就像以往鎮壓叛亂一樣。」

    哈米尼同時指控美國總統川普（Donald Trump），稱其對抗議中造成的傷亡負有責任。

    他說：「我們認為，美國總統應對抗議造成的傷亡與損失，以及他對伊朗全國及人民提出的指控負起罪責。」

    哈米尼並指出：「這是一場美國陰謀，美國的目標是吞併伊朗…其意圖是將伊朗再次置於軍事、政治和經濟的控制之下。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播