南極冰下世界曝光!深溝長達400公里 地形豐富多樣

一份多國科學家合作的研究，繪製出迄今最詳細的南極冰下地形圖，揭開隱藏在厚重冰層下的豐富地貌，有山脈、峽谷、河谷和廣闊平原，同時首度辨識出數以萬計的丘陵地和其他較小型地形特徵，地形多樣程度不亞於其他大陸。

路透、英國廣播公司新聞網報導，這項研究利用最新的高解析度衛星觀測資料，結合「冰流擾動分析法」（ice-flow perturbation analysis）推估南極冰下地形和環境條件，補上過去難以測量的空白區域，繪製出完整南極冰下地形。研究成果15日在《科學》（Science）期刊發表。

研究報告第一作者、法國國家環境地球科學研究所（IGE）冰河學家歐肯登（Helen Ockenden）指出，科學家傳統上依賴以飛機搭載、或雪地摩托車拖曳的雷達設備，繪測南極冰下地形，但是往往有5到10公里的空白，有時甚至達150公里，這項研究使用的新方法推估出整個冰層下方連續地形，「包括那些調查的所有空白處」，能更完整了解南極冰下樣貌，「就像之前是用有顆粒感的底片相機，現在有了準確呈現細部真實樣貌的數位影像」。

這份南極冰下地圖的精細度前所未見，研究團隊得以辨識出逾3萬座過去不知的小型丘陵，意指突起高度至少50公尺的地形。另一個令人好奇的發現是，在名為「莫德冰下盆地」（Maud Subglacial Basin）的區域發現一條長達將近400公里的溝壑，平均深度50公尺、寬6公里。

南極大陸面積約比歐洲大40%、比美國大50%，約是非洲大陸的一半。參與研究的愛丁堡大學冰河學家賓漢（Robert Bingham）說，這些大陸各有多種不同地貌，南極隱藏的地貌也極為豐富多樣，「一點也不無聊」。

南極冰蓋是地球上最大的冰體，蘊含全球約7成的淡水資源，平均厚度約2.1公里，最厚處將近4.8公里。不過，南極並非自古以來就始終是被大片冰層覆蓋的景象，其冰下地貌最早形成於約3400萬年前，之後又在冰蓋動態活動下進一步變化。

賓漢表示，南極冰下岩床形狀是影響對冰流摩擦力的重要因素，了解冰下地形，攸關預測南極冰層流動、融化速度和對全球海平面上升影響程度的數值模型。研究團隊期望，這張地圖有助於為預測未來海平面上升的模型，以及聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）提供資訊。

南極大片白色冰層下有豐富的地貌。（路透）

