捷克手搖店挺台灣遭小粉紅狂刷負評 台人港人上門祝福聲援

捷克手搖飲店Lootea店內懸掛印有「我們支持台灣」字樣帽T，2名學生送來「民主自由的台灣人」、「堅強獨立的台灣魂」絲帶。（擷取自Lootea臉書）

捷克手搖飲店Lootea因公開挺台，上個月遭中國網友負評洗版，引起大量台灣網友聲援店家。事件曝光後，許多台灣人上門支持，如今店內黑板寫滿祝福，懸掛的「我們支持台灣」連帽衫也增添新的台灣元素飾品。

Lootea堅持使用台灣原料製作珍珠奶茶，店內懸掛印有「我們支持台灣」字樣的連帽衫。因公開表達挺台，去年12月遭中國網友批評「台獨」，以一顆星負評洗版。事件發生後，台灣網友紛紛湧入Lootea的Google評論「補血」，留言聲援與拉高評分。

整起事件在媒體曝光後，過去一個月內，許多到捷克旅遊的台灣人以及旅居布拉格的台灣人，都到Lootea買飲料支持。

飲料店創辦人Patrik告訴中央社記者，上個月中國人留負評洗版的事經多家台灣媒體報導後，短短一、兩週內便迎來大量台灣顧客上門，多到讓他都感到意外，「我都不知道布拉格有這麼多台灣人」。

懸掛在店內的「我們支持台灣」連帽衫上，如今多了印有「願你順遂台灣」、「我那小小多山的國家」字樣的絲帶，以及台灣形狀的吊飾與中華民國國旗布章，口袋裡還放著來自小琉球的明信片，充滿台灣元素。

店內黑板同樣吸睛，上面寫滿台灣人的祝福，包括「Taipei–Prague友好」、「台灣 No.1」、「五寶爸媽來支持」、「柏林來的」，以及「新年快樂」與台北101的手繪圖樣。

Patrik分享，許多台灣民眾特地帶裝飾品、餅乾與各式小禮物到店裡，都很高興飲料店對台灣的支持。Patrik說：「看到這些，我們也很開心。」

中央社記者在店內訪問兩位顧客。來自香港的Sunny與Irene表示，她們來捷克旅遊一週，平時就喜歡喝手搖飲，在網路搜尋「捷克手搖」時，注意到Lootea遭中國人留負評的事，加上得知店家使用的原料來自台灣，便前來光顧，以實際行動表達支持。

