陷晶片瓶頸無望超越美國 中企擬繞道取得Rubin算力

華爾街日報報導，在DeepSeek橫空出世，震驚全球一年後，一些中國人工智慧（AI）專家正得出一個悲觀結論：晶片瓶頸使中國AI短期內幾乎無望趕上美國。

報導說，中國AI新創公司智譜創辦人唐傑，近期在北京一場研討會上說，「真相或許是，雙方落差實際上持續擴大；儘管我們在一些領域表現不錯，但仍必須承認我們面臨的挑戰與差距」。

一個例證是：當AI晶片龍頭輝達本月推出新一代Rubin硬體時，點名一些美國公司為其客戶，但沒有中國AI開發商被提到，因為美國的出口規則直接禁止Rubin銷售中國。

知情人士透露，中國公司已開始討論租用東南亞與中東國家資料中心的算力，以取得Rubin晶片，去年中國公司也以此方式取得輝達Blackwell系列晶片。

阿里巴巴AI模型通義千問（Qwen）開發主管林俊暘在北京該研討會上，面對未來3到5年，中國企業有多大機率超越OpenAI、Anthropic的提問，他回應，20%或更低。

華府的出口管制限制中國取得全球最先進的AI晶片，促使許多中國企業不再追求消耗龐大算力的尖端AI，轉而將AI技術應用於日常，而美企則投資於最新晶片，以突破極限。

林俊暘說，「OpenAI與其他美國公司正將龐大的算力投入下一代研究，而我們捉襟見肘，只是滿足交付需求，就佔了我們多數資源」。

瑞銀分析師估計，去年中國網路巨頭的資本支出總額，當中許多用於AI，相當於570億美元，約為美國同業的十分之一。

沒有人認為中國已經出局，因為像DeepSeek等開發商已展現適應有限資源的技巧。然而，整體而言，中國晶片與美國最佳晶片之間的效能差距仍然很大。近期離開OpenAI的騰訊集團首席AI科學家姚雨順，在該場研討會上說，「主要的瓶頸是晶片產能」。

業界人士說，華府近期允許輝達向中國銷售H200晶片，不太可能在幫助中國企業縮小與美國技術差距上產生決定性影響，因為這款晶片比Rubin系列落後兩代，已不足以訓練最先進的AI。

