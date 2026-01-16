為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國放寬動員門檻 退伍軍人徵召年限提高到65歲

    2026/01/16 20:07 編譯管淑平／綜合報導
    英國軍隊。（彭博檔案照）

    英國軍隊。（彭博檔案照）

    英國政府15日宣布，將把退伍軍人可被徵召年齡大幅放寬10歲，提高到65歲，同時延長部分軍種退伍後受徵召年限，以強化預備役部隊，因應全球威脅。

    《路透》、《法新社》15日報導，這項調整是15日向國會提出的「武裝部隊法案」（Armed Forces Bill）數項改革之一，這項立法行動旨在擴大危機爆發時，可被徵召的「戰略預備」人力。目前英國陸軍和空軍非軍官退伍後，被重新徵召責任期限為退伍後18年或年滿55歲；海軍和陸戰隊則為退伍後6年或年滿55歲，新措施將徵召年限延長到退伍後18年，以與另外兩軍種一致。

    英國國防部表示，該法案將在2027年春季起生效，「該法案擴大預備人力，在全球威脅持續升高之際，讓經驗最豐富的志願預備役人員能挺身而出，強化英國的戰備」。

    法案也將降低預備役徵召門檻，使其能在戰爭準備階段接受徵召。目前動員門檻為英國「處於國家危險、重大緊急狀態或者遭到攻擊」。負責確保英國作戰準備的葛瑞菲斯（Paul Griffiths）中將表示，「對我國的威脅日增之際，我們必須確保我國武裝部隊能有因應威脅所需的人力和能力」，這些改革將使軍方能迅速動員、強化戰備，並且與北大西洋公約組織（NATO）許多成員國正在採取的作法類似。

    目前估計英國約9萬5千人具備被納入這項戰略預備人員的資格。英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）去年12月呼籲全民，建立「作戰意願」，強化國家韌性，以做好更充分準備，嚇阻衝突威脅，尤其是來自俄羅斯的威脅。

