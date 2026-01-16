俄軍猛攻能源設施 烏克蘭能源部長：情況不容樂觀

烏克蘭能源部長什米哈爾說，儘管烏克蘭擁有超過20天的燃料儲備，但在俄軍持續空襲下，能源情況不容樂觀。（法新社資料照）

烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）今（16）日在向國會報告時指出，儘管烏克蘭擁有超過20天的燃料儲備，但俄羅斯仍不斷以無人機以及飛彈攻擊能源基礎設施，能源情勢依舊嚴峻，不容樂觀。

《路透》報導，本週被任命為能源部長的什米哈爾說，當前首都基輔（Kyiv）、聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、哈爾科夫（Kharkiv）、敖德薩（Odesa）以及靠近前線的城鎮是能源情況最嚴峻的地區，許多家庭在零度以下的嚴寒中，已多日無電力與暖氣供應。

什米哈爾補充說，「某些城市與地區，過冬準備不足。過去兩天我接任能源部以來，我發現許多事項明顯停滯不前。在烏克蘭沒有一座發電廠能倖免於敵軍攻擊。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布，他將下令能源部門進入緊急狀態，以彌補損失的時間，並著手解決俄軍轟炸後的電力供應問題。

