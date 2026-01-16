烏干達大選開票「萬年總統」果然領先 反對派控安全部隊殺人

烏干達選舉委員會成員16日在首都坎帕拉附近的計票中心宣布初步結果後，列隊離場。（路透）

東非國家烏干達的選舉委員會16日說，根據已開出的逾半數投票所的選票，執政40年的81歲現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）領先，拿到約75％選票，而主要對手、反對黨「國家團結平台」（National Unity Platform, NUP）總統候選人波畢威恩（Bobi Wine），得票率21％。

15日是烏干達總統大選投票日，由於長年執政的穆塞維尼大權在握，上述結果並不令人意外。本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）的前流行歌手波畢威恩，4年前也曾參選總統，當時拿到35％選票。

請繼續往下閱讀...

在此同時，反對黨NUP資深成員16日告訴法新社，安全部隊在15日總統大選投票當天闖入他家，槍殺他的10名競選團隊成員。

「有10個人在我家被殺了」，烏干達中部布坦巴拉（Butambala）地區的NUP國會議員基文比（Muwanga Kivumbi）透過電話告訴法新社。

基文比說，這起令他「情緒崩潰」的攻擊，發生在總統大選投票結束後．當時有數百名支持者聚集在他家附近；基文比之妻、法學教授扎南姆佩沃（Zahara Nampewo）則指出，許多人在安全部隊衝入宅院時四散奔逃，但安全部隊透過門縫朝車庫內開槍，而遭槍殺身亡的10名競選團隊成員，當時就躲在車庫裡。

基文比夫婦還說，死者屍體後來被軍方取走，他們是透過當地醫院才確認死亡人數。由於烏干達當局為打壓反對勢力在大選期間斷網，因此無法獲得現場照片。

烏干達士兵在總統大選投票隔天的16日於首都坎帕拉街頭巡邏。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法