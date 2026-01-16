為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏干達大選開票「萬年總統」果然領先 反對派控安全部隊殺人

    2026/01/16 20:28 編譯張沛元／綜合報導
    烏干達選舉委員會成員16日在首都坎帕拉附近的計票中心宣布初步結果後，列隊離場。（路透）

    烏干達選舉委員會成員16日在首都坎帕拉附近的計票中心宣布初步結果後，列隊離場。（路透）

    東非國家烏干達的選舉委員會16日說，根據已開出的逾半數投票所的選票，執政40年的81歲現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）領先，拿到約75％選票，而主要對手、反對黨「國家團結平台」（National Unity Platform, NUP）總統候選人波畢威恩（Bobi Wine），得票率21％。

    15日是烏干達總統大選投票日，由於長年執政的穆塞維尼大權在握，上述結果並不令人意外。本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）的前流行歌手波畢威恩，4年前也曾參選總統，當時拿到35％選票。

    在此同時，反對黨NUP資深成員16日告訴法新社，安全部隊在15日總統大選投票當天闖入他家，槍殺他的10名競選團隊成員。

    「有10個人在我家被殺了」，烏干達中部布坦巴拉（Butambala）地區的NUP國會議員基文比（Muwanga Kivumbi）透過電話告訴法新社。

    基文比說，這起令他「情緒崩潰」的攻擊，發生在總統大選投票結束後．當時有數百名支持者聚集在他家附近；基文比之妻、法學教授扎南姆佩沃（Zahara Nampewo）則指出，許多人在安全部隊衝入宅院時四散奔逃，但安全部隊透過門縫朝車庫內開槍，而遭槍殺身亡的10名競選團隊成員，當時就躲在車庫裡。

    基文比夫婦還說，死者屍體後來被軍方取走，他們是透過當地醫院才確認死亡人數。由於烏干達當局為打壓反對勢力在大選期間斷網，因此無法獲得現場照片。

    烏干達士兵在總統大選投票隔天的16日於首都坎帕拉街頭巡邏。（美聯社）

    烏干達士兵在總統大選投票隔天的16日於首都坎帕拉街頭巡邏。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播