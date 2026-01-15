匈牙利反對派民調領先 連16年掌權親俄總理面臨最大挑戰

匈牙利反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）有望挑戰掌權16年的現任總理奧班。（路透）

匈牙利將於4月12日舉行國會大選。據14日公布的兩項民調顯示，反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）領導的反對黨支持度領先執政黨約10％，意味著總理奧班（Viktor Orban）將面臨連續掌權16年來最艱困選戰。

「路透」引述民調機構「Median」於7日至13日進行的調查結果，已決定投票意向的民眾中，馬加爾的「尊重與自由黨」（Tisza Party）支持率從去年11月的50%上升至51%；奧班的極右翼政黨「青民盟」（Fidesz）從40％降至39％，雙方差距達到12％。

另一項由Idea Institute於去年12月31日至今年6日進行的民調，尊重與自由黨獲得48％支持，領先青民盟10％。

Median指出，尊重與自由黨吸收到的是其他反對黨選民，但即便青民盟為解決過去3年陷入的經濟困境，端出討好選民的政策牛肉，以及利用民眾對烏克蘭戰爭的恐懼感，仍難以吸引新選民支持。

奧班自2010年掌權至今，主張歐洲懷疑論，與莫斯科關係緊密，尤其自2022年烏俄戰爭爆發後，反對軍援基輔抵抗入侵，放大與歐盟、北約其他成員國之間的矛盾。馬加爾主張，他會讓匈牙利與歐盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）維持緊密連結，並尋求與俄羅斯發展「務實關係」。

