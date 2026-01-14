為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰國中資高鐵工程事故22死 中國外交部：該標段由泰企施工

    2026/01/14 17:56 中央社
    中泰鐵路1台施工吊車墜落剛好砸中行駛而過的列車，造成列車當場翻覆起火，已知至少22死。（美聯社）

    中泰鐵路1台施工吊車墜落剛好砸中行駛而過的列車，造成列車當場翻覆起火，已知至少22死。（美聯社）

    由中國投資興建、隸屬「一帶一路」計畫的泰國高鐵工地今天發生起重機倒塌、砸毀行駛中的客運列車事故，造成至少22人死亡。中國外交部發言人毛寧今天宣稱，目前來看，有關工程標段是由泰方企業在施工，事故的原因還在調查中。

    中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

    毛寧指出，中方注意到有關事故的報導，對事故造成人員傷亡表示慰問。中國政府「高度重視項目和人員的安全」，也正在了解情況，目前來看，有關標段是由泰方企業在施工。事故的原因還在調查中。

    泰國警方通報，當地時間今天上午9時左右，由中國投資興建的泰國高鐵在呵叻省（Nakhon Ratchasima）的工地，一部正在施工的起重機突然倒塌，並且砸中一旁正在行駛中的普通鐵路客運列車，造成列車出軌並起火燃燒，目前已知造成22人死亡、55人受傷。

    泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）對此表示，他已要求泰國國家鐵路局對事故原因進行全面、透明的調查，以防止類似事故再次發生。

    根據泰媒報導，發生事故的起重機隸屬中國投資興建、總金額達54億美元（約新台幣1706億元）的高鐵建設工程，目標是連接泰國曼谷、寮國及中國昆明，預定2028年完工，是中國「一帶一路」計畫在東南亞的重要建設之一。

