民進黨彰縣長提名「類初選」決勝負 黃秀芳：努力爭取勝出

立委黃秀芳（左2）認為，明年縣長提名人選採取「類初選」，是最具說服力的方式，透過公開、公平、公正的民調數據決勝負。（記者張聰秋攝）

明（2026）年彰化縣長選舉，民進黨有4人遞交參選意願書，明確表態爭取黨提名，有2人還成立競選辦公室，暗潮洶湧。民進黨選對會今天下午開會，據悉，彰化將執行「類初選」做黨部內參民調後協調，時程仍待討論。對此，已成立競辦的立委黃秀芳表示，尊重黨中央的決定，她會努力以赴，爭取勝出。

4人分別是屬正國會系統的立委黃秀芳、新潮流力挺的立委陳素月，還有被正國會除名的前彰化市長邱建富，以及在黨內算孤鳥、沒有派系奧援的彰化市長林世賢。邱建富率先於10月30日成立競辦，緊接著黃秀芳於11月1日成立，當天黃秀芳也駁斥外界傳聞她是內定人選，表明若真內定就不會走提名程序，唯有兄弟爬山各自努力，爭取選民支持。

請繼續往下閱讀...

黃秀芳說，既然已有4人表態，採取「類初選」是最具說服力的方式，透過公開、公平、公正的民調數據決勝負。她也建議應採「對比式」民調，與國民黨、民眾黨潛在人選對照，才能反映選民真正的支持度。

黃秀芳政治資歷豐富，歷任3屆縣議員、現為3屆立委，2022年曾獲民進黨徵召參選縣長，以41.94%得票率敗給國民黨縣長王惠美，但選戰讓她全縣知名度大增。

她表示，自己從政30年、處理上萬服務案件，深知縣政問題所在，也了解國家發展方向。這次爭取黨內提名，抱持從政初心拚初選，把初選當大選的態度應對；上次她在選前3、4個月被徵召，時間不夠跑遍整個彰化縣，這次她有過完整大選經驗，也清楚知道鄉親的期待，期許有機會為彰化打拚更好的明天。

相關新聞請見︰

綠營「類初選」協調彰縣長人選 林世賢支持：對照藍白更有說服力

民進黨彰化縣長採內參民調後協調 陳素月：尊重黨中央

立委黃秀芳（右6）爭取縣長提名，11月1日在彰化市成立競辦，宣示爭取獲得參選機會的決心。（黃秀芳服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法