波蘭總統偷笑！攝影官險撞英國「捕鼠大臣」踉蹌 超萌瞬間全被拍！

納夫羅茨基的隨行攝影師差點撞到「捕鼠大臣」賴瑞，整個人踉蹌了一下，賴瑞則被嚇跑。（圖翻攝自Daniel Tilles＿X平台）

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）近日到英國進行國是訪問，一行人要離開唐寧街10號時，其隨行攝影官差點撞到受到英國民眾愛戴的「首席捕鼠大臣」虎斑貓賴瑞（Larry），整個人踉蹌了一下，賴瑞也被嚇跑，這幕逗趣的畫面正好被一旁的波蘭媒體人提萊斯（Tilles）拍下，還捕捉到納夫羅茨基在後面偷笑。

納夫羅茨基本月12日、13日訪問英國，昨天到唐寧街10號會晤英國首相施凱爾（Keir Starmer），雙方討論防務合作、烏俄情勢、經濟與僑民等議題。納夫羅茨基去年8月就任波蘭總統，此次行程是他上任後首次出訪英國。

波蘭媒體人提萊斯今天（14日）在X平台分享一張照片，可以看到一名雙手各持一台相機的男子在首相官邸台階上踉蹌了一下，腳前有一隻展開「飛機耳」、邁開小短腿飛奔的可愛虎斑貓，男子的後方站的就是納夫羅茨基，仔細瞧他似乎看到眼前一幕忍不住笑了一下。

提萊斯還原事發當下，「納夫羅茨基今天到唐寧街10號跟施凱爾見面要離開的時候，波蘭總統的官方攝影師Mikołaj Bujak突然遇到捕鼠大臣賴瑞，在門口差點撞到，就趕緊閃了一下，賴瑞也被嚇跑，波蘭總統剛好在門後看到這一幕。」

提萊斯還分享一張照片，可見納夫羅茨基和施凱爾在官邸內，納夫羅茨基單膝下跪撫摸著賴瑞，提萊斯笑稱「賴瑞早些時候已經和納夫羅茨基介紹過自己了」。

Polish President @NawrockiKn's official photographer @mikolaj_bk had to take evasive action after running into Larry the @Number10cat while leaving @10DowningStreet following a meeting with @Keir_Starmer today （credit: Damian Burzykowski/newspix.pl） pic.twitter.com/QG0yQOKh2P — Daniel Tilles （@danieltilles1） January 13, 2026

納夫羅茨基在首相官邸撫摸賴瑞。（圖翻攝自Daniel Tilles＿X平台）

