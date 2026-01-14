中共20屆中紀委五次全會：堅決清除心懷二志兩面人

中共中紀委五次全會閉幕，會議公報提到要堅決清除「心懷二志、言行不一的兩面人」。圖為五星旗。（資料照）

中共中紀委五次全會今天閉幕，發表會議公報。內容提到，要堅決清除「心懷二志、言行不一的兩面人」，並宣示深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗，嚴肅查處「資本向政治領域滲透」等問題。

中共第20屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議，12日至14日在北京舉行。

據新華社報導，根據會議公報，全會一致表示，將以中共總書記習近平12日發表的全會開幕講話精神為指引，持之以恆強化政治監督，堅定不移正風肅紀反腐，始終做到忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭，為如期基本實現社會主義現代化貢獻力量。

全會強調，要持之以恆推進「全面從嚴治黨」，持續深化正風肅紀反腐，加大一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」力度，更加有力有效鏟除腐敗滋生的土壤和條件。首先要「強化政治監督，推動全黨凝心聚力實現『十五五』時期（第15個5年規劃，2026至2030年）目標任務」。

全會針對「強化政治監督」提到，要嚴明政治紀律、換屆紀律，堅決清除「心懷二志、言行不一的兩面人」，嚴肅糾治「思想上的自由主義、政治上的投機主義、組織上的宗派主義、工作上的本位主義、履責上的好人主義」，確實維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導。

其次是「強化正風肅紀，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果」。持續整治形式主義、官僚主義，堅決糾治臨近換屆等待觀望不作為，換屆後急功近利「翻燒餅」、搞「政績工程」等突出問題，推動為基層減負。

第三是「強化標本兼治，用好一體推進不敢腐、不能腐、不想腐戰略抓手」。以保持高壓震懾強化不敢腐，堅持猛藥去疴、重典治亂，繼續起底清理，深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗，嚴肅查處政商勾連、「權力為資本提供保護」、「資本向政治領域滲透」等問題。

第四是「強化執紀執法為民，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治」；第五是「強化政治巡視，增強巡視監督震懾力、穿透力、推動力」；第六是「強化鐵軍意識，不斷提高紀檢監察工作規範化、法治化、正規化水平」。其中包括鑄牢「絕對忠誠」，突出政治教育、黨性教育，做到政治過硬。（編輯：邱國強/楊昇儒）1150114

