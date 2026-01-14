不是伊朗！ 白宮4張照片透露川普正監控「一地點」

白宮美東時間12日深夜突然上傳4張照片，可見美國總統川普透過辦公室窗外監控格陵蘭的休爾空軍基地（Thule Air Base）。（取自白宮X）

白宮美東時間12日深夜突然上傳4張照片，可見美國總統川普透過辦公室窗外監控格陵蘭的休爾空軍基地（Thule Air Base），外媒報導指出，此舉加深川普可能將實施打擊的擔憂。

綜合外媒報導，白宮使用了4張經過編輯的圖片，將橢圓辦公室窗外改成格陵蘭島的休爾空軍基地。這則貼文發布之際，正值川普言詞日益強硬之時。此舉加深外界疑慮，擔心川普是否將對格陵蘭展開軍事行動。

請繼續往下閱讀...

休爾空軍基地位於格陵蘭島西北部，是美國最北端的軍事設施，也是飛彈預警和太空監視的重要樞紐。

不過，對於日益緊張的情勢，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）13日表示，目前沒有跡象顯示美國總統川普正認真考慮採取軍事行動。

Tap to monitor the situation. pic.twitter.com/eMCwc6sE3e — The White House （@WhiteHouse） January 13, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法