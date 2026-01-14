為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不是伊朗！ 白宮4張照片透露川普正監控「一地點」

    2026/01/14 17:36 即時新聞／綜合報導
    白宮美東時間12日深夜突然上傳4張照片，可見美國總統川普透過辦公室窗外監控格陵蘭的休爾空軍基地（Thule Air Base）。（取自白宮X）

    白宮美東時間12日深夜突然上傳4張照片，可見美國總統川普透過辦公室窗外監控格陵蘭的休爾空軍基地（Thule Air Base）。（取自白宮X）

    白宮美東時間12日深夜突然上傳4張照片，可見美國總統川普透過辦公室窗外監控格陵蘭的休爾空軍基地（Thule Air Base），外媒報導指出，此舉加深川普可能將實施打擊的擔憂。

    綜合外媒報導，白宮使用了4張經過編輯的圖片，將橢圓辦公室窗外改成格陵蘭島的休爾空軍基地。這則貼文發布之際，正值川普言詞日益強硬之時。此舉加深外界疑慮，擔心川普是否將對格陵蘭展開軍事行動。

    休爾空軍基地位於格陵蘭島西北部，是美國最北端的軍事設施，也是飛彈預警和太空監視的重要樞紐。

    不過，對於日益緊張的情勢，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）13日表示，目前沒有跡象顯示美國總統川普正認真考慮採取軍事行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播