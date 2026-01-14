波蘭總統：川普是唯一能制止普廷、解決烏戰的世界領袖

波蘭總統納夫羅茨基接受《BBC》專訪，直言美國總統川普是全球唯一能遏止普廷對歐洲威脅、解決烏克蘭戰爭的領導人。（法新社）

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）近日訪問英國，接受《BBC》專訪，直言美國總統川普是全球唯一能遏止普廷對歐洲威脅、解決烏克蘭戰爭的領導人。

據《BBC》報導，納夫羅茨基說，俄羅斯領導人普廷完全不可信任，其野心正威脅波蘭、中歐乃至全歐洲。他明確表示，川普具備獨特的能力來「解決這個問題」，並結束烏俄戰爭，歐洲應盡一切努力支持川普的和平進程。

納夫羅茨基特別提到去年9月發生的無人機侵擾事件，當時超過20架俄製無人機自白俄羅斯與烏克蘭邊界進入波蘭。他指出，這是北約成員國前所未有的遭遇，俄方此舉明顯是在測試波蘭的防務與北約的團結性。

此外，納夫羅茨基對歐洲領導人的優先順序表達強烈不滿。他批評，許多歐洲國家長期投入於綠色新政、氣候政策及移民等「意識形態問題」，而忽略了建立國防韌性。

他以波蘭為例，目前的國防預算已接近GDP的5％，遠高於多數成員國。對於川普揚言以各種手段取得格陵蘭主權引發北約盟邦不安，納夫羅茨基持寬容態度，認為這應是丹麥與美國之間的對話，且深信最終能透過北約架構解決。他重申，川普為歐洲所做的努力值得高度尊重。

儘管歐洲內部出現與美「脫鉤」的聲浪，納夫羅茨基強調，美國作為歐洲安全保證人的地位不可動搖。他同時感謝英國派遣颱風戰鬥機協防波蘭邊境，並對駐紮在波蘭、守衛北約東翼的英軍表示由衷感激。

目前約有100萬波蘭人居住在英國，納夫羅茨基希望台波英關係能進一步深化。鑑於波蘭經濟的快速成長，他向明年G20高峰會的主辦國英國喊話，期盼波蘭能受邀參與。這場專訪不僅勾勒出波蘭在東歐局勢中的前哨角色，也反映出波蘭試圖在中美歐複雜的三角關係中，維持強而有力的親美防線。

