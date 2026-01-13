為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    俄羅斯威脅、全球局勢艱困 摩爾多瓦總統傾向與羅馬尼亞統一

    2026/01/13 22:48 編譯林家宇／綜合報導
    摩爾多瓦總統桑杜持續推動與歐盟整合。（法新社）

    摩爾多瓦總統桑杜持續推動與歐盟整合。（法新社）

    摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）11日接受英國podcast節目「The Rest is Politics」專訪時表態，鑒於當前世界情勢與抵禦俄羅斯威脅的需要，個人傾向與具有歷史淵源的羅馬尼亞統一。

    桑杜表示，「假如我們舉行公投，我會投下與羅馬尼亞的統一票」、「看看在世界各地發生的事情，對於摩爾多瓦這種小型國家來說，要以一個民主政體、一個主權國家的身分生存下去越來越困難，當然還有抵禦俄羅斯的問題。」

    摩爾多瓦前身摩爾達維亞民主共和國在1918年合併至羅馬尼亞王國，二次大戰後劃歸蘇聯，接著在1991年蘇聯瀕臨解體之際，宣布獨立為今日的摩爾多瓦共和國。該國250萬人口中多達150萬人具羅馬尼亞公民身分，但近期的民調顯示，僅有約3分之1民眾支持與布加勒斯特統一。桑杜也認知到多數國民與其立場相左，因此與歐盟統合是更為實際的目標。

    桑杜在去年9月國會大選中率領親歐派陣營勝出，確立國家邁向歐洲路線，著眼2030年加入歐盟。

