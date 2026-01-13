為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓前總統尹錫悅被求處死刑 法院預計2月中旬宣判

    2026/01/13 22:54 中央社
    南韓前總統尹錫悅。（美聯社檔案照）

    南韓前總統尹錫悅。（美聯社檔案照）

    自韓國前總統尹錫悅2024年12月3日宣布緊急戒嚴後已過去406天左右，他今天在經過長達約11小時的審理後，因涉嫌內亂首謀罪而遭檢方正式求處死刑，法院預計2月中旬宣布判決。

    根據起訴內容，尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察，引發騷亂。

    尹錫悅涉嫌觸犯內亂首謀罪的一審結案辯論今天在首爾中央地方法院刑事第25合議庭舉行，審理對象包括尹錫悅及前國防部長金龍顯在內8名被告。

    「中央日報」報導，檢方指出：「宣布戒嚴背棄了維護憲法、促進公民自由的憲法責任，從根本上侵蝕國家安全及人民的生存。從其目的、手段與執行方式來看，這項行為具有反國家性質。」

    檢方強調，本案性質極其惡劣，因此向法院求處尹錫悅死刑。檢方並求處涉嫌參與內亂重要任務的金龍顯無期徒刑，以及求處前情報司令官盧相元（Noh Sang-won，音譯）30年有期徒刑。

    根據法新社，尹錫悅的辯護團隊則將他喻為義大利學者伽利略（Galileo Galilei）、布魯諾（Giordano Bruno）等無辜但遭判刑的偉大歷史人物，並稱「多數人的意見並不總是揭露真相」。

    韓國放送公社（KBS）報導，審理法院預計2月中旬宣布判決。

    「朝鮮日報」報導，檢方還提到：「我們意識到需要更嚴格的裁決，才能避免歷史悲劇重演。本案沒有任何予以寬容的理由，因此我們求處死刑，而非最輕的法定刑。」

    當檢方提出求處死刑，尹錫悅輕笑並短暫環顧四周，旁聽席立刻發出笑聲，他的支持者則大罵檢方「瘋子」、「胡說八道」但遭法官制止。

    不過，即便尹錫悅罪名成立並被判處死刑，真的執行的可能性也相當低，因為韓國自1997年以來實際上已暫停執行死刑。

