嘴上喊打私下熱線！伊朗證實與美「管道暢通」 對口是川普親信

面對川普的羞辱性言論，伊朗外長阿拉奇強硬回擊，稱伊朗「已做好開戰準備」，但也證實與美方溝通管道暢通，願進行公平談判。（美聯社檔案照）

針對美國總統川普聲稱伊朗因「被打累了」而主動求和，德黑蘭當局週一（12日）做出正式回應，展現「軟硬兼施」的姿態。伊朗外交部證實，雖然2國無邦交，但與美方的溝通管道確實是「暢通的」；不過外長阿拉奇（Abbas Araghchi）強硬說，伊朗「不尋求戰爭，但已完全做好開戰準備」。

外長：準備好開戰 也準備好談判

據《法新社》報導，阿拉奇在德黑蘭對外國使節發表演說時表示：「伊朗伊斯蘭共和國不尋求戰爭，但已完全做好戰爭準備。」他補充說，伊朗也準備好進行談判，但前提是這些談判必須「公平、權利對等，並基於相互尊重」。這番話被視為對川普日前羞辱性言論的直接反擊，試圖在國内動盪與外部威脅下維持政權尊嚴。

請繼續往下閱讀...

點名川普親信魏科夫 證實「有熱線」

儘管嘴上強硬，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）同日證實了雙方確有接觸。他在國家電視台的評論中指出：「我國外長與美國總統中東特使之間的溝通管道是暢通的。」報導指出，此處指的特使即為地產大亨出身的川普親信魏科夫（Steve Witkoff）。

巴加埃說明，雖然美國在伊朗沒有外交存在，利益由瑞士大使館代表，但雙方會在「必要時」交換訊息。這證實了川普先前宣稱「伊朗來電」並非空穴來風，只是雙方對接觸動機的解讀截然不同。

在此之前，川普11日在空軍一號上向記者爆料，稱伊朗領導層已主動致電尋求談判，並揶揄對方是因為「厭倦了被美國痛擊（beat up）」。當時川普警告，在會議舉行前不排除先採取軍事行動。隨著伊朗官方正式回應，顯示在示威死亡人數飆破500人的壓力下，美伊雙方正試圖在戰爭邊緣尋找談判桌的位置。

伊朗點名川普親信魏科夫，證實兩國「有熱線」。（歐新社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法