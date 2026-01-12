狂殺500人也壓不住！伊朗恐爆「二次革命」 專家：1979年後最危險時刻

伊朗爆發自1979年以來最大動盪，首都德黑蘭9日晚間陷入火海，示威者無視鎮壓焚燒路障，政權搖搖欲墜。（法新社）

隨著數十萬示威者無視鎮壓湧上街頭，伊朗伊斯蘭共和國正一步步逼近崩潰邊緣。據《彭博》深度分析，這場動盪不僅可能終結哈梅內伊的神權統治，更將重塑全球地緣政治與能源市場版圖。前中央情報局（CIA）資深中東分析師阿瑟（William Usher）直言：「這是伊朗自1979年以來最重大的時刻。」

《彭博》報導指出，剛在委內瑞拉生擒馬杜羅的美國總統川普，正將目光轉向德黑蘭。川普近期對伊朗的頻繁威脅，以及意圖奪取格陵蘭的舉動，被《彭博》形容為是對「二戰後全球秩序」發起的一場驚人攻擊，顯示美國似乎重返了「政權更迭」（regime change）的生意模式。

面對逾500人死亡、上萬人被捕的慘況，川普證實已聽取軍事打擊簡報，並正在審視「非常強大的選項」。這種不確定性讓布蘭特原油價格在兩天內飆漲5％，突破每桶63美元。

普廷恐失最後盟友 阿拉伯國家憂混亂

若伊朗政權垮台，最大的輸家將是俄羅斯總統普廷。繼敘利亞阿塞德倒台、委內瑞拉馬杜羅被捕後，伊朗變天將讓莫斯科失去最後一個重要的海外盟友。然而，周邊的阿拉伯國家卻對此感到恐懼，擔心權力真空將引發類似「阿拉伯之春」後的混亂與內戰。

至於伊朗的未來走向，彭博經濟學家埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）預測，伊斯蘭共和國很難以目前的形式撐過2026年。她分析，最可能的結局並非完全民主化，而是由掌握槍桿子的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）發動政變接管。這可能意味著社會控制稍鬆，但外交政策將更加軍國主義化。

阿瑟則警告，政權崩潰的過程絕不會好看，「短期內可能出現國家分裂，少數民族尋求獨立，革命衛隊將為了生存而戰，極可能爆發大規模暴力。

