會認字還會開鎖！日本「天才黑猩猩」去世 享年49歲

有「天才」之稱的雌性黑猩猩「愛」於9日逝世，享年49歲。（擷取自京都大學人類行為進化研究中心官網）

日本京都大學人類行為進化研究中心宣布，被譽為「天才」的雌性黑猩猩「愛」於9日下午因高齡、多重器官衰竭去世，享年49歲。其此前因能夠區分許多字母和數字，甚至會開鎖而聞名。

綜合日媒報導，「愛」1976年出生於西非，隔年被帶到該研究中心。「愛」自1歲半起就開始接受以電腦為主的語言與認知訓練。研究顯示，「愛」展現極高的識字與認知能力，例如，她能夠根據一張綠色圖片，從一組漢字中指認「綠」這個字。

「愛」曾於1989年與另一隻黑猩猩一起逃出籠舍，事後發現她疑用附近的鑰匙打開籠舍掛鎖，震驚研究人員。「愛」於2000年誕下一隻雄性黑猩猩，同樣展現出優異的認知能力，這使得「親子之間如何傳遞知識」的研究備受關注，也成為靈長類研究的重要案例。

京都大學人類行為進化研究中心在聲明中指出，「愛」一直是語言進化起源研究以及感知、學習和記憶等方面深入研究的重要研究夥伴。由於「愛」強烈的好奇心促使她積極參與這些研究，她的研究成果為實驗性地理解「黑猩猩思維」奠定了基礎，也成為思考人類思維演化的重要基石。

