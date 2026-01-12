為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    力拚脫中！ 日本探勘船航向南鳥島 啟動全球首例「深海稀土採集」

    2026/01/12 13:52 即時新聞／綜合報導
    今（12）日上午，來自日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的科研探勘船「地球號」，從靜岡市清水港鳴笛啟航，前往南鳥島進行首次開採試驗。（路透）

    今（12）日上午，來自日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的科研探勘船「地球號」，從靜岡市清水港鳴笛啟航，前往南鳥島進行首次開採試驗。（路透）

    中國近日頒布「稀土價格指數」，被外界認為從產量與供應端主導者，進一步邁向全球稀土價格話語權核心，甚至將其作為政策與戰略工具一環，引發國際關注。與中國關係持續緊張、遭中國加強對軍民兩用物資出口管制的日本，今（12）日上午派出稀土探勘船航向南鳥島，進行全球首例深海稀土採集作業。

    綜合《NHK》、《產經》等日媒體報導，位於日本國境最東、隸屬東京都小笠原村管轄的南鳥島，2012年被東京大學研究團隊發現，其附近專屬經濟區（EEZ）海域、約6000公尺深的海底，蘊藏量豐富的大規模稀土礦床，如果能成功開採，推估可供日本使用約200年以上。為擺脫對中國稀土依賴、加快確保國產稀土，日本內閣府成立跨部門「戰略性創新創造計畫」（SIP），預計在2026年進行為期1個月的開採試驗。

    今日上午，來自日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的科研探勘船「地球號」（ちきゅう），從靜岡市清水港鳴笛啟航，前往南鳥島進行首次開採試驗。報導指出，地球號的全長超過200米，船頂安裝一座高達70公尺的巨型鑽井架與數根水管，以便進行海底鑽探、回收大量含有稀土的泥漿，並在現場將泥漿脫水後，送至日本本土精煉，一系列作業預計到2月14日結束，倘若作業成功，預計在2027年2月正式展開大規模開採。

    負責此次SIP計畫的主任石井正一，在地球號出航前表示：「我們將對設備進行全面測試前的準備工作，確保其運作正常。如果能夠成功開採出海底泥，就算是一項成功的嘗試。」、「政府正在考慮稀土採購來源多元化，並減少對任何特定國家的過度依賴，我認為我們需要加快研發步伐。」、「在稀土國際局勢日益緊迫的情況下，此次行動可能可以貢獻重大成果，我們稱之為『希望之光』。」

    日本智庫「第一生命經濟研究所」分析，加上南鳥島與日本本島之間距離遙遠，在南鳥島開採稀土所需成本，恐怕會是中國稀土市場價格的數倍或數十倍以上，應同時研發降低成本的生產技術。日本智庫「日本金融經濟研究所」代表理事馬淵磨理子則指出，在南鳥島附近海域開採稀土才是長遠之計，「首先，我們需要增加從中國以外的國家，例如澳洲的進口，同時推動從報廢馬達等來源回收（稀土）材料的相關技術。」

    日媒指出，中國佔全球稀土產量約70%左右，而日本更有高達63%的稀土供應來自中國，然而中國自2010年以釣魚台等議題，頻繁對日季出限制稀土出口等報復行動，因此建立中國以外、日本自己國產的稀土供應鏈，被日本各界視為對經濟安全至關重要的計畫。

    位於日本國境最東、隸屬東京都小笠原村管轄的南鳥島，2012年被東京大學研究團隊發現，其附近專屬經濟區（EEZ）海域、約6000公尺深的海底，蘊藏量豐富的大規模稀土礦床。（圖擷取自社群平台「X」）

    位於日本國境最東、隸屬東京都小笠原村管轄的南鳥島，2012年被東京大學研究團隊發現，其附近專屬經濟區（EEZ）海域、約6000公尺深的海底，蘊藏量豐富的大規模稀土礦床。（圖擷取自社群平台「X」）

    熱門推播