伊朗示威釀百死 川普評估軍事介入 恐鎖定鎮壓安全部門

美國官員透露，鑑於伊朗境內爆發造成多人死亡的抗議活動，美國總統川普正在評估一系列可能的軍事介入選項。（路透）

兩名美國官員向有線電視新聞網（CNN）表示，鑑於伊朗境內爆發造成多人死亡的抗議活動，美國總統川普正在評估一系列可能的軍事選項，並考慮是否兌現他近期的威脅，即德黑蘭政權對平民使用致命武力，美國將對其發動打擊。

官員指出，川普近日已聽取多項介入方案的簡報。隨著暴力事件升高，已造成可能至少100多人喪生、數千人被捕，相關討論也涵蓋一些不涉及美軍直接動武的選項。

多名美國官員表示，提交給川普的若干方案，重點置於鎖定德黑蘭用來鎮壓抗議活動的安全部門。

不過，政府內部對於軍事打擊可能產生反效果抱持疑慮。官員指出，擔心空襲可能在無意間促使伊朗民眾轉而支持政府，或引發伊朗以自身軍事力量進行報復。

官員表示，川普尚未就是否介入做出最終決定，但隨著死亡人數持續上升，他正嚴肅考慮採取行動。一名白宮高層官員向CNN表示，目前川普考慮的選項不包括派遣地面部隊進入伊朗。

總部設於美國的人權組織「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，自兩週前抗議活動擴及伊朗全國31個省以來，已有116人喪生。由於當局在全國範圍內切斷網路與電話通訊，該數據是否完整反映實際傷亡規模，仍不明朗。

川普10日在社群媒體發文表示，「伊朗正在迎向自由，或許前所未有」，「美國已準備好提供協助！！！」

川普9日對媒體表示，若德黑蘭對抗議者使用致命暴力，美國將「介入」。「我已非常明確地表達立場，如果他們像過去一樣開始殺害平民，我們就會介入。」川普在與石油業高層會面時說道，「這不表示會出動地面部隊，但意味著會在他們最痛的地方，給予非常沉重的打擊。」

兩名知情人士透露，國務卿魯比歐（Marco Rubio）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）10日就伊朗持續進行的抗議活動通話，並同時討論敘利亞與加薩的局勢。

以色列國防軍（IDF）11日表示，隨著伊朗進入反政府抗議的第三週，軍方正「密切關注事態發展」。

以軍發言人在聲明中指出：「抗議活動屬於伊朗的內部事務。儘管如此，以色列國防軍已做好防禦準備，並持續提升自身能力與戰備。」

一名以色列消息人士表示，納坦雅胡預計11日晚間召開一場安全會議，伊朗與黎巴嫩局勢將是主要議題。

