取代駐歐美軍 歐盟最高防務官員倡組10萬常備軍 成立歐洲安理會

歐盟執委會國防執行委員庫比柳斯建議，建立一支10萬人的常備性軍事力量，可做為加強歐洲防衛的選項之一。（歐新社檔案照）

在美國對歐洲防務愈來愈疏離的情況下，歐盟防衛事務最高官員11日建議，歐盟國家應該審慎評估，是否建立一支聯合軍事力量，最終取代美軍在歐洲的駐軍。

《法新社》報導，歐盟執委會國防執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）指出，建立一支「規模達10萬人的強大、常備性『歐洲軍事力量』」，可做為加強歐洲防衛的選項之一。

他在瑞典發表演說時問道：「我們要如何取代那支規模同樣為10萬人、構成歐洲軍事骨幹的美國常備軍力？」

這項建議提出之際，正值美國總統川普堅稱希望接管丹麥自治領地格陵蘭，進一步加深北大西洋公約組織（NATO）盟國對華府可靠性的疑慮之際。

外界對川普是否持續承諾歐洲安全的擔憂，已促使各國在面對俄羅斯的威脅之際，加快強化自身軍力的腳步。

關於建立一支歐洲聯軍的構想，多年來不時被提出，但始終難以獲得實質進展，原因在於各國普遍不願放棄對本國軍隊的控制權。

美國長期敦促歐洲盟國逐步承擔自身安全責任，並曾暗示可能將部分兵力自歐洲轉移，以集中應對中國。

曾擔任立陶宛總理的庫比柳斯表示：「在這樣的時刻，我們不應該逃避關於制度性防務準備能力的最迫切問題。」

庫比柳斯在演說中也主張成立一個由關鍵國家組成的「歐洲安全理事會」（European Security Council），可能納入英國，以協助歐洲更迅速地就自身防務做出決策。

他指出：「歐洲安全理事會可以由若干關鍵的常任成員組成，並搭配數個輪值成員。」「總體而言，成員人數約為10至12國，其任務是討論最重要的防務議題。」

庫比柳斯說，歐洲安理會的首要重點，應該是設法改變烏克蘭戰爭的態勢，確保基輔不至於落敗。「我們必須給出一個明確的答案—歐盟要如何改變這樣的局面？」

庫比柳斯強調，「這正是為什麼我們現在就需要一個歐洲安全理事會！」

