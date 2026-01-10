4年來首次繁殖! 紐西蘭「極度瀕危」呆萌鸚鵡 2月迎接寶寶

鴞鸚鵡一身華貴的綠色羽毛。（法新社檔案照）

紐西蘭一種不會飛的鸚鵡傳來保育好消息，這種被列入「極度瀕危」物種的鳥類，時隔4年之後首次開始繁殖，預期2月中旬將孵化出第一批寶寶。

《法新社》9日報導，這種不會飛鸚鵡名為「鴞鸚鵡」（kakapo），身形圓潤，並有著如皇家般華貴的綠色羽色，為紐西蘭特有種，目前在該國最偏遠的南部島嶼3個繁殖群僅存236隻，其中83隻為具有繁殖能力的雌鳥，今年有很大希望能帶來有記錄以來最豐碩的繁殖成果。

紐西蘭保育部鴞鸚鵡復育行動經理維柯伊（Deidre Vercoe）表示，「每當繁殖季正式展開，總是令人興奮，但是今年格外令人引頸期待，因為距離上一次2022年的繁殖季，已經有很長一段空窗期」。

他說，現在繁殖「正在進行中」，預期下個月會有更多交配行為，他們已為「或許是這項復育計畫30年來最大規模的繁殖季做準備」。保育部門預估，第一批雛鳥將在2月中旬孵化。

紐西蘭政府和原住民毛利族納塔胡部落（Ngai Tahu）於1995年啟動該復育計畫，當時這種不會飛的鳥只剩下51隻，嚴重面臨滅絕之危。到2022年其數量回升到252隻，但是過去4年期間死亡16隻。

鴞鸚鵡平均每2到4年繁殖一次，今年是最近30年來第13個繁殖季。維柯伊說，鴞鸚鵡「依然極度瀕危」，因此，保育工作會繼續努力，增加其族群數量，不過，保育成功與否並非單以雛鳥數量為指標，也將建立健康、可自力維持的族群，使其能真正繁盛，而非苟延殘喘地活著。

鴞鸚鵡2019年繁殖季的孵育情況。（法新社檔案照）

紐西蘭保育部9日提供生活在該國南部島嶼的鴞鸚鵡。（法新社）

