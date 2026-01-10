川普關稅若敗訴 貝森特：政府銀彈夠、退還沒問題

貝森特說，若川普關稅敗訴，退還關稅不是問題。（路透）

美國總統川普動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），向貿易夥伴課徵全面關稅，最高法院9日並未對合法性做出判決，路透報導，美國大法官將在14日開庭，屆時判決有望出爐。美國財政部長貝森特說，若判決政府敗訴，必須退還關稅，政府有足夠資金在幾週或1年內，分批完成支付。

貝森特受訪表示，儘管他對於法院會判決川普關稅敗訴感到懷疑，不過任何不利的裁決都不是簡單的是非結果，而一些較繁瑣的事，可能使退款過程複雜化。

他說，「如果我們必須退款，這不會是個問題，但我可以告訴你，如果這真的發生，雖然我認為不會，這只會是企業徒勞無功的瞎忙，控告美國政府的好市多（Costco），他們會將錢退還給顧客嗎」？

美國進口商與貿易律師原本預期最高法院9日做出判決，但法院的判決是針對另外案件。目前不清楚川普關稅案何時宣判，美國最高法院網站9日指出，14日將再度開庭，裁決已完成辯論的案件，川普關稅案最遲須在六月做出判決。

貝森特說，他認為關稅裁決拖得越久，最高法院越可能做出有利川普的判決。

截至8日，美國財政部可立即動用的現金達近7740億美元，足以負擔任何退款。財政部今年第1季借貸計畫估計，至3月底的現金餘額約8500億美元。貝森特說，「我們說的不是一天內全部支出的金額，而是可能耗費數週、數月，甚至1年的撥付」。

美國進口商表示，如果最高法院判決川普依據IEEPA徵收的關稅違法，預期難以取回已支付的關稅。美國海關統計，截至去年12月14日，依據IEEPA取得的關稅達1335億美元，路透統計，該金額目前累計達1500億美元。

