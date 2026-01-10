為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    星鏈慘遭封禁！ 伊朗民眾靠「這款app」突破數位封鎖

    2026/01/10 20:12 即時新聞／綜合報導
    伊朗大規模抗議延燒，德黑蘭當局為壓制民間信息流通，採取全國性斷網及衛星訊號干擾。（法新社）

    伊朗大規模抗議延燒，德黑蘭當局為壓制民間信息流通，採取全國性斷網及衛星訊號干擾。（法新社）

    伊朗民眾抗議持續延燒，當局為壓制民間信息流通，8日起採取全國性斷網及衛星訊號干擾。網路監測數據顯示，SpaceX旗下的「星鏈」（Starlink）衛星網路斷網前數小時即遭強烈電子干擾，流量一度重挫80%。然而，這場數位封鎖戰並未奏效，民眾正透過離線通訊軟體「BitChat」建立「網外之網」，配合星鏈衛星的抗干擾韌性，讓抗爭訊息得以突破重圍傳向國際。

    遊戲玩家Drawpie創意設計貼文指出，監測資料顯示，伊朗政府在正式斷網前，疑似動用軍用級干擾裝置，針對星鏈終端機的上行與下行鏈路進行屏蔽。週六凌晨流量先中斷30%，至晚間10時中斷率更飆升至80%。專家分析，此類技術高度先進，顯見官方意圖全面切斷外部資訊流通。

    在傳統網路近乎癱瘓的極端環境下，由推特創辦人傑克·多西（Jack Dorsey）支持的加密通訊軟體「BitChat」意外爆紅。根據Chromestats數據顯示，BitChat一週內的下載增量已達43.79萬次。該軟體不依賴網際網路，而是利用藍牙技術將行動裝置化為中繼站。

    BitChat採用的「網狀網路」（Mesh Network）結構，允許用戶在最遠300公尺的距離內傳遞加密訊息。訊息如同接力賽般在人群中擴散，雖然上傳影像任需靠星鏈，但這種去中心化的特性，讓官方的數位禁令幾近失效，實質打破了抗議活動中的「資訊孤島」。

