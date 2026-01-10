為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    被問若能選擇要劫持誰？ 英防長：把普廷抓起來究責

    2026/01/10 19:51 編譯管淑平／綜合報導
    英國國防部長希利9日訪視基輔一棟遭俄軍攻擊的公寓大樓。（路透）

    英國國防部長希利（John Healey）9日訪問烏克蘭首都基輔，在接受烏國媒體訪問，被問到若能選擇劫持任何世界領袖，他說，他會把俄羅斯總統普廷「拘押起來」，追究其戰爭罪行責任。

    《基輔獨立報》9日報導，希利9日訪視一處前夜遭俄軍攻擊的住宅大樓，表示這些戰爭罪行包括「在我頭幾次到訪烏克蘭，在布查（Bucha）所見情況，以及綁架一些他在基輔西郊城市伊爾平見過的孩童」。

    基輔獨立報報導指出，儘管這是假設性問題，但是一週前美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的大膽行動，已至少衝擊了以規範為基礎的國際秩序，開啟其他國家仿效的可能性。

    布查市位於基輔西北部郊區，戰爭初期2022年4月，當地大規模亂葬崗在曝光後，成為俄軍戰爭罪行的象徵。烏國檢察總長辦公室統計，當地記錄在冊者就有1400名平民遭殺害，其中37人為孩童。國際刑事法院（ICC）2023年3月已就莫斯科將在烏國佔領區包括兒童在內的平民，非法遣送到俄羅斯，對普廷發出逮捕令。

    希利指著被俄軍無人機摧毀的公寓，表示這些景象「說明了你所需知道有關普廷的一切」，以及他決意不僅在烏克蘭發動戰爭，還鎖定攻擊平民、城市、和「民眾在隆冬中絕對十分仰賴的基礎設施」。他說，「必須阻止這個人，這是一場必須被阻止的戰爭」，並重申英國對烏克蘭抗戰的支持和協助確保和平。

