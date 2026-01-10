伊朗遜王巴勒維之子 呼籲抗議人士拿下與控制市中心

這張截自1段9日發布於社群媒體影片的圖片顯示，伊朗反政府抗議活動升高，群眾在首都德黑蘭街頭聚集，還有車輛遭焚毀。（路透）

值此伊朗的反政府抗議看似愈演愈烈之際，現居美國的前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）10日呼籲，伊朗的群眾抗議應該要更有針對性，目標是拿下與控制城市中心。

芮沙．巴勒維是1979年伊朗「伊斯蘭革命」時被推翻的巴勒維國王的兒子，他近期趕搭伊朗抗議潮的順風車力搏政治舞台，呼籲伊朗民眾持續上街，但美國總統川普並不支持伊朗巴勒維王室復辟。

芮沙．巴勒維在發布於社群媒體上的1段影片中說，「我們的目標不再只是上街。我們的目標是準備拿下與控制各市中心。」芮沙．巴勒維呼籲伊朗人於10日、11日發動更多抗議活動，並稱他也正準備在「近期」返回祖國。

只不過，伊朗民眾怕是根本看不到芮沙．巴勒維的網路影片，遑論響應其呼籲－伊朗當局為遏阻民眾串連上街，竟使出釜底抽薪的「斷網」招數。9日，追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks在X上發文說，伊朗「全國性斷網」已持續36小時。

