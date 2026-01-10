為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗遜王巴勒維之子 呼籲抗議人士拿下與控制市中心

    2026/01/10 16:37 編譯張沛元／綜合報導
    這張截自1段9日發布於社群媒體影片的圖片顯示，伊朗反政府抗議活動升高，群眾在首都德黑蘭街頭聚集，還有車輛遭焚毀。（路透）

    這張截自1段9日發布於社群媒體影片的圖片顯示，伊朗反政府抗議活動升高，群眾在首都德黑蘭街頭聚集，還有車輛遭焚毀。（路透）

    值此伊朗的反政府抗議看似愈演愈烈之際，現居美國的前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）10日呼籲，伊朗的群眾抗議應該要更有針對性，目標是拿下與控制城市中心。

    芮沙．巴勒維是1979年伊朗「伊斯蘭革命」時被推翻的巴勒維國王的兒子，他近期趕搭伊朗抗議潮的順風車力搏政治舞台，呼籲伊朗民眾持續上街，但美國總統川普並不支持伊朗巴勒維王室復辟。

    芮沙．巴勒維在發布於社群媒體上的1段影片中說，「我們的目標不再只是上街。我們的目標是準備拿下與控制各市中心。」芮沙．巴勒維呼籲伊朗人於10日、11日發動更多抗議活動，並稱他也正準備在「近期」返回祖國。

    只不過，伊朗民眾怕是根本看不到芮沙．巴勒維的網路影片，遑論響應其呼籲－伊朗當局為遏阻民眾串連上街，竟使出釜底抽薪的「斷網」招數。9日，追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks在X上發文說，伊朗「全國性斷網」已持續36小時。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播