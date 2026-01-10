回應美軍逮捕馬杜諾！普廷對烏克蘭發射「榛果樹」極音速飛彈

俄羅斯於九日對烏克蘭西部發射「榛果樹」極音速飛彈。（路透）

俄羅斯於九日對烏克蘭西部發射「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈。俄方官方聲稱此舉是回應此前烏方無人機疑似攻擊普亭住宅，但外界分析，發射「榛果樹」飛彈旨在向歐美展示武力，試圖在終戰談判的關鍵期，回應美軍逮捕其盟友委內瑞拉總統馬杜諾及攔截俄旗油輪等事件。

據《路透社》報道，飛彈擊中了西部城市利維夫（Lviv）的一家國有企業。烏方官員指出，此次與2024年首次實戰發射相同，搭載的疑似是「慣性載荷」或「模擬彈頭」，未造成實質破壞。俄方官方聲稱此舉是回應此前烏方無人機疑似攻擊普亭住宅，但烏方否認事件發生。專家分析，此次發射的核心目的是向西方及北約傳遞心理威懾訊號，而非追求毀滅性打擊。

奧地利因斯布魯克大學俄羅斯研究專家曼戈特（Gerhard Mangott）指出，俄方對美、歐在烏克蘭談判中邊緣化自身感到不滿，特別對英、法宣布計畫派兵烏克蘭表達強烈反彈，「榛果樹」飛彈的試射是要警告西方必須正視俄羅斯軍事能力與立場。澳洲軍事專家瑞安（Mick Ryan）則認為，該飛彈是一種「認知戰工具」，主要展現俄方仍具核武大國地位，心理震懾效果大於實際破壞。

俄羅斯前總統、現任安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）亦在社群媒體表示，此次飛彈試射是對近期美國行動的回應，並形容國際關係已陷入「瘋狂狀態」。部分俄羅斯軍事博客指出，榛果樹飛彈系統部分已轉交白俄羅斯。

歐盟外事主管卡拉斯（Kaja Kallas）及英、法、德領袖迅速回應，譴責此舉為「升級行為且不可接受」，強調其對烏克蘭及歐美的警告意味明顯。專家指出，俄方此次以高超音速飛彈向西方施壓，是否能達到談判尊重或引發新一輪軍備競賽，將成為國際觀察焦點。

