    國際

    澳洲野火失控！維州「黑色夏季」再現 130建物燒毀、4萬戶斷電

    2026/01/10 16:37 即時新聞／綜合報導
    澳洲野火已燒毀逾30萬公頃森林，至少130棟建築被毀，數萬戶停電。（法新社）

    澳洲野火已燒毀逾30萬公頃森林，至少130棟建築被毀，數萬戶停電。（法新社）

    澳洲東南部遭熱浪襲擊，引發大規模叢林火災，已燒毀逾30萬公頃森林，造成至少130棟建築被毀，數萬戶停電，數千名消防人員緊急馳援。受災區包括維多利亞州與新南威爾斯州部分邊境地區，火勢仍呈緊急等級。據《路透社》報導，這波火災是維州自2019到2020年「黑色夏季」大火以來最嚴重的一次。

    維多利亞州政府指出，截至今天（10日），維州共有10處主要火點仍在燃燒，朗伍德（Longwood）附近火場面積已達13萬公頃（約32萬英畝），毀損30棟建築、葡萄園與農地。為防範災情擴大，多個社區已被撤離，州內公園與露營區也暫時關閉。維州州長艾倫（Jacinta Allan）說，將盡全力控制火勢，目前數千名消防人員正積極搶救。

    新南威爾斯州農業消防署指出，維州邊境的數處火點已達緊急等級，當地氣溫飆升至攝氏40度以上，部分地區甚至突破攝氏45度。氣象局警告，澳洲東南部火情仍屬「極端危險」情況，民眾應嚴格遵守安全措施。

    澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說，國內各區面臨極端火災天氣，尤其是維多利亞州已公告為災區，「我的心與受災的社區同在」。氣象部門預測，隨著南方氣流抵達，未來週末氣溫將有所回落，但火險仍不可掉以輕心。

    維州當局說，約3萬8000戶住家與商業用戶因火災停電，災情與損失尚在統計中。這波火災規模與2019至2020年的黑色夏季相較，雖仍在可控範圍，但對農業、民生與環境均造成重大影響。

