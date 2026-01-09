為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德州教師發文批遇刺網紅柯克竟遭查水表 工會怒告教育廳

    2026/01/09 23:07 編譯張沛元／綜合報導
    川普盟友兼保守派政論網紅柯克去年在猶他州猶他谷大學演講時，遭槍擊身亡。圖為事發前柯克發言畫面。（路透）

    川普盟友兼保守派政論網紅柯克去年在猶他州猶他谷大學演講時，遭槍擊身亡。圖為事發前柯克發言畫面。（路透）

    美國德州的1個教師工會6日提告負責監督德州公立教育系統的「德州教育廳」（Texas Education Agency ）侵犯言論自由，調查350多名德州教育工作者，只因這些教職員在社群發文中批評去年9月遭槍殺身亡的保守派政論網紅柯克（Charlie Kirk）。

    美國教師工會之一的「美國教師聯盟」（American Federation of Teachers）德州分會指出，德州已有350多名公立學校教職員因社群貼文論及柯克，而被人向德州教育廳舉報或正被德州教育廳調查中。教師工會遞交給德州西部地方法院的訴狀中說，德州教育廳侵犯與壓制教師們的言論自由。

    2025年9月10日，川普總統盟友兼保守派新星柯克在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時，頸部中彈身亡；開槍嫌犯、猶他州男子羅賓森（Tyler Robinson）不久後落網，犯案動機據信與政治立場歧異有關。

    根據訴狀，德州教育廳主管在柯克遭槍擊身亡數日後，發電子郵件給各督學，指稱他注意有些教師在社群媒體上發布有關柯克之死的「應受斥責與不當的內容」；主管說，此等貼文將被轉給教育廳的調查部門，他並要求各督學舉報所看到的不當內容。

    訴狀中還說，上述電郵發出後，就有德州教師因社群貼文內容遭肉搜、停職、懲戒或解僱；有些教師被移交給德州教育廳的調查人員，教師證恐遭吊銷，「若其觀點看似與德州州政府不一致，（本工會）會員仍害怕在線上或面對面時，分享對大眾關注議題的看法」。

    代表6.6萬德州公立學校教職員的「美國教師聯盟」德州分會會長卡波（Zeph Capo）說，有些德州政客與官僚覺得，踐踏教育工作者的言論自由有助於升官發財。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播