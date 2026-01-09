德州教師發文批遇刺網紅柯克竟遭查水表 工會怒告教育廳

川普盟友兼保守派政論網紅柯克去年在猶他州猶他谷大學演講時，遭槍擊身亡。圖為事發前柯克發言畫面。（路透）

美國德州的1個教師工會6日提告負責監督德州公立教育系統的「德州教育廳」（Texas Education Agency ）侵犯言論自由，調查350多名德州教育工作者，只因這些教職員在社群發文中批評去年9月遭槍殺身亡的保守派政論網紅柯克（Charlie Kirk）。

美國教師工會之一的「美國教師聯盟」（American Federation of Teachers）德州分會指出，德州已有350多名公立學校教職員因社群貼文論及柯克，而被人向德州教育廳舉報或正被德州教育廳調查中。教師工會遞交給德州西部地方法院的訴狀中說，德州教育廳侵犯與壓制教師們的言論自由。

2025年9月10日，川普總統盟友兼保守派新星柯克在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時，頸部中彈身亡；開槍嫌犯、猶他州男子羅賓森（Tyler Robinson）不久後落網，犯案動機據信與政治立場歧異有關。

根據訴狀，德州教育廳主管在柯克遭槍擊身亡數日後，發電子郵件給各督學，指稱他注意有些教師在社群媒體上發布有關柯克之死的「應受斥責與不當的內容」；主管說，此等貼文將被轉給教育廳的調查部門，他並要求各督學舉報所看到的不當內容。

訴狀中還說，上述電郵發出後，就有德州教師因社群貼文內容遭肉搜、停職、懲戒或解僱；有些教師被移交給德州教育廳的調查人員，教師證恐遭吊銷，「若其觀點看似與德州州政府不一致，（本工會）會員仍害怕在線上或面對面時，分享對大眾關注議題的看法」。

代表6.6萬德州公立學校教職員的「美國教師聯盟」德州分會會長卡波（Zeph Capo）說，有些德州政客與官僚覺得，踐踏教育工作者的言論自由有助於升官發財。

