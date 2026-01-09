伊朗反政府示威42死逾2000人被捕 詳細時間軸一次看

伊朗反政府示威越演越烈，已造成至少42人死亡、2270多人被捕。（擷自X@realMaalouf）

伊朗反政府示威越演越烈，總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）說，抗議潮已造成至少42人死亡、2270多人遭拘留。《美聯社》列出伊朗抗議時間線，幫助釐清詳細事件發展。

去年12月28日，伊朗里亞爾（rial）匯率崩盤至1美元（約台幣31元）兌142萬里亞爾（約台幣45元），創歷史新低，加劇通膨壓力。隨後伊朗首都德黑蘭市中心兩大市場爆發抗議活動。

去年12月29日，隨著德黑蘭抗議活動蔓延至其他城市，伊朗央行總裁法爾津（Mohammad Reza Farzin）下台。警方在德黑蘭發射催淚瓦斯驅散抗議者。

去年12月30日，抗議活動蔓延到更多城市和幾所大學校園，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）會見一群商界領袖，聽取他們訴求，並承諾政府將「不遺餘力地解決」經濟問題。

去年12月31日，伊朗南部官員稱，法薩市（Fasa）抗議活動演變為暴力事件，人群衝進省長辦公室造成警察受傷。

1月1日，抗議活動首次出現死亡事件，至少7人喪生。暴力衝突最激烈的地點似乎是洛雷斯坦省（Lorestan）的阿茲納市（Azna），《法爾斯通訊社》（Fars）稱有3人死亡。另有報導說，巴赫蒂亞里省（Bakhtiari）和伊斯法罕省也有抗議者遇害。

1月2日，美國總統川普說，若伊朗暴力殺害和平示威者，美國將出手相救。HRANA指出抗議活動已蔓延至伊朗22個省的超過100個地點。

1月3日，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）說「必需制止暴徒」，被視為向安全部隊發出訊號。HRANA稱抗議活動已蔓延至25個省的170多個地點，至少15人死亡和580人被捕。

1月6日，抗議者在德黑蘭大巴扎（Grand Bazaar）舉行靜坐示威，直到安全部隊使用催淚瓦斯驅散人群。HRANA聲稱死亡人數上升至36人，其中包括2名伊朗安全部隊成員。示威活動已蔓延至伊朗27省的超過280個地點。

1月8日至9日，伊朗伊朗流亡王儲發出號召後，大批民眾走上街頭進行遊行示威。政府隨即封鎖網路和國際電話，試圖切斷與外界的聯繫。HRANA說示威活動已造成至少42人死亡，另有2270多人被拘留。

