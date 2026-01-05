川普喊「接管」委內瑞拉 魯比歐滅火：非直接統治靠石油封鎖施壓

川普4日重申將接管並修復委內瑞拉，魯比歐 （見圖）則解釋美國主要透過石油封鎖作為槓桿，而非重演長期軍事佔領。（法新社資料照）

美國強勢介入委內瑞拉政變後，接管模式引發爭議。總統川普4日重申美方將「接管一切」並修復該國，但國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨後在電視專訪中釋出更具層次感的解釋，強調美國不會介入委國的日常治理，而是利用現有的石油封鎖作為槓桿，迫使政權進行改革。

川普喊全面掌權 魯比歐緩頰：非國家建設

據《美聯社》報導，川普重申，美方將「全盤接管並修復」（run everything, fix it）委內瑞拉，直到能進行安全且審慎的政權移轉。然而，魯比歐在當地時間週日的談話節目中試圖淡化外界對美國陷入「國家建設」（Nation-building）泥淖的疑慮。魯比歐指出，川普所謂的「控制」，實質是指持續執行針對受制裁油輪的「石油封鎖」（oil quarantine）。

魯比歐強調，外界不應將此任務與伊拉克或阿富汗相提並論，其任務是確保委內瑞拉發生變革，包括停止毒品走私及讓石油收益透明化，而非進行日常行政管理。

儘管魯比歐試圖降溫，川普的言論仍顯極其強勢。川普在受訪時公開警告委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），若她不按照美方認為「正確」的方式行事，將會「付出非常巨大的代價」。川普先前曾表示，如果羅德里格斯「做我們想做的事」，美軍就沒有必要在委內瑞拉長期駐紮地面部隊。

川普多次提及要「管理」委內瑞拉，引起部分支持「美國優先」的共和黨人與民主黨人的共同不安，憂慮這將淪為另一次代價高昂且失敗的軍事干預。法律專家亦質疑，在未獲國會授權下緝拿他國元首，已觸及國際法邊界。

魯比歐反駁外界疑慮，強調美軍在該區域已有足夠能力攔截毒販船隻與油輪，這與中東任務完全不同。目前委國首都卡拉卡斯街頭異常安靜，商店與加油站多處於關閉狀態，民眾正觀望美方「管理」計畫下的實質下一步。

