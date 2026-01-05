為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美軍抓捕馬杜洛 王毅：不認為有國家可充當國際警察

    2026/01/05 10:37 中央社
    美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。中國外交部長王毅4日表示，「從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護」。（中央社）

    美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。中國外交部長王毅4日表示，「從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護」。（中央社）

    美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。中國外交部長王毅4日表示，「從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護」。

    據中國外交部4日晚發布新聞稿，王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）舉行第7次中巴外長戰略對話時，作出上述表示。

    王毅表示，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。委內瑞拉形勢突變引發國際社會高度關注，中國外交部發言人已表明了中方立場。

    王毅表示，「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護」。

    王毅表示，「我們一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國」。中方願與包括巴基斯坦在內國際社會一道，堅定捍衛「聯合國憲章」，堅守國際道義底線，堅持各國主權平等，共同維護世界和平與發展，共同推動構建人類命運共同體。

    美國3日對委內瑞拉發動大規模攻擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子，押解回美國受審。

    中國外交部3日晚表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。

    中國外交部4日下午再表示，中方對美方強行控制委內瑞拉總統馬杜洛夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反「聯合國憲章」宗旨和原則。

    美軍對委內瑞拉發動攻擊前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

    圖
    圖
