川普曝手部上妝掩瘀青！司法部長1動作害他噴血 驚悚內幕曝

美國總統川普2025年12月24日於佛州接聽電話，手背可見明顯紅腫。他日前坦承因長期服用阿斯匹靈導致皮膚脆弱，甚至需靠化妝掩飾瘀青。（法新社）

據《華爾街日報》最新專訪，現年79歲的美國總統川普首度針對其手部頻繁出現的瘀青做出詳細解釋。他坦言，由於自己「迷信」能稀釋血液預防心血管病，長期服用高於醫囑濃度的阿斯匹靈，導致皮膚變薄、容易出血。他更透露一個鮮為人知的祕密：他現在每天要花10秒為手部上妝，以掩蓋不斷出現的紅疹與瘀痕。

司法部長擊掌害流血 專家揭1老化真相

這項手部健康的隱憂在2024年共和黨全國代表大會（RNC）上出現驚人一幕。專訪指出，當時司法部長邦迪（Pam Bondi）與川普擊掌，因手上佩戴戒指，竟直接割破川普脆弱的皮膚導致流血，引發幕僚高度恐慌。川普表示：「戒指碰到了我的手背，是的，那裡有個小傷口。」這類意外在近幾個月頻繁發生，導致他必須依賴特殊化妝品來維持鏡頭前的「完美形象」。

請繼續往下閱讀...

針對外界捕捉到他在內閣會議疑似打瞌睡的影像，川普則提出了獨特的「眨眼論」進行反擊。他聲稱自己從來不需要太多睡眠，開會閉眼只是為了放鬆。川普向記者解釋：「有時他們會拍到我正在眨眼、眨眼的畫面，然後就抓著那個瞬間說我在睡覺。」他甚至當場嘲諷記者的聽力衰退傳聞，連續大喊「我聽不見你說話」來證明自己耳聰目明。

確診靜脈疾病卻拒醫囑 堅守遺傳決定論

除了手部問題，川普也首度坦承於2025年7月確診患有「慢性靜脈功能不全」（Chronic venous insufficiency），這解釋了他在近期照片中腿部明顯腫脹的原因。然而，一向討厭醫療器材的他，因「不喜歡」而拒絕穿戴醫囑建議的壓力襪。他也對2025年10月接受CT掃描感到遺憾，認為這項本來要排除心血管問題的檢查，反而給了對手批評他健康惡化的「彈藥」。

在飲食與運動方面，川普依然我行我素。他重申討厭在跑步機上跑步，且持續維持高熱量的速食餐單，包括一次攝取3個漢堡與薯條。川普將這一切歸功於強大的遺傳，強調其雙親皆長壽至近90歲。他最後以「我的健康是完美的」為專訪作結，試圖平息外界對這位79歲領導人是否能完成任期的疑慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法