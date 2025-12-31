想脫單別吃錯！「跨年吃12顆葡萄」正確SOP 西班牙人親自示範

來自西班牙、據傳能帶來好運與愛情的「12顆葡萄」（las doce uvas de la suerte），近幾年風靡多國年輕世代，成為國際熱門跨年話題。示意圖。（資料照）

今（31）日是2025年最後一天，各國都有不同的慶祝活動與跨年習俗，其中，來自西班牙、據傳能帶來好運與愛情的「12顆葡萄」（las doce uvas de la suerte），近幾年風靡多國年輕世代，成為國際熱門跨年話題。1名旅台西班牙人也親自示範，這個奇妙的跨年傳統該如何進行、食用時機以及「正確吃法」。

綜合外媒報導，「12顆葡萄」也被稱為「12顆幸運葡萄」、「12顆帶來幸運的葡萄」，西班牙在跨年吃葡萄的歷史最早可追溯到1895年，直到1909年，葡萄大豐收產量過剩，阿利坎特省（Alicante）的果農為了促銷，將葡萄與跨年活動結合，西班牙自此出現「吃12顆葡萄就能願望真」的趣味跨年傳統。

報導指出，「12顆葡萄」進入21世紀後仍十分流行，起初是與西班牙文化影響較深的南歐、拉丁美洲等國家較為流行，但在近年來有越來越多年輕人在社群媒體分享，自己或揪親朋好友一起挑戰這個傳統的影片，以及發文聲稱因此好運不斷、祈求的願望實現、成功找到男女朋友脫單等實測言論，讓這個傳統正式在全世界爆紅。

這股熱潮也在去年來到台灣，吸引大批台灣網友爭相嘗試，引起大學畢業後住在台灣的西班牙人羅煜辰（Sergio）的注意，他29日於IG分享「跨年葡萄正確吃法」，影片開頭強調一定要選「綠色葡萄」，因為其他顏色都不符合西班牙的傳統；至於食用數量，則一定要吃滿12顆，因為這個數字代表一年當中的12個月份。

羅煜辰提醒，葡萄的食用時機並非要趕在跨年前吃完，而是要在午夜12點後的「36秒內」吃完，還提到西班牙電視節目會提示食用時間，外國人可用手機確認時機；另外，如果希望自己在新的一年收穫愛情、遇到獲得幸福的人，必須躲在桌子底下完葡萄。他也補充分享，西班牙人會在跨年時穿帶來好運的紅色內褲，但並非必要條件。

