風波不斷！甘迺迪中心又受挫 榮譽獎收視率跌至史上新低

2025年12月7日，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在「甘迺迪中心榮譽獎」頒獎典禮的紅毯拍照背板前留影。背板上清楚可見尚未更名的「甘迺迪中心」與轉播單位CBS的標誌與字樣。（美聯社）

華盛頓郵報31日報導，繼更名風波、演出取消與票房暴跌後，位於美國華府的知名表演藝術中心「甘迺迪中心」（Kennedy Center）又遭逢新挫折──總統川普出任該中心主席後首度擔綱主持人的「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors）頒獎典禮的收視率，創歷史新低。

負責轉播該頒獎典禮的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的公關人員霍蘭德（Julie Holland）30日透過電子郵件表示，根據市調公司尼爾森（Nielsen）的報告，今年頒獎典禮的平均收視人數為301萬，比前1年少約25%。甘迺迪中心尚未立即回應就此置評的要求。

請繼續往下閱讀...

CBS轉播該頒獎典禮的收視率此前便已逐年下滑，從2022年的530萬、2023年的450萬，一路降至去年的歷史新低410萬人；豈料今年竟再創新低，僅剛破300萬人。

華郵指出，由於CBS並非現場直播，而是典禮過後數週才播，這一慣例可能也是導致收視率下滑的原因之一。今年的「甘迺迪中心榮譽獎」頒獎典禮在12月7日舉行，但CBS剪接後的頒獎典禮直到12月23日才播出。

不過，甘迺迪中心觀眾人數異常縮減以及財務困境日益嚴重，很大一部分與川普對該中心進行史無前例、被演出者與觀眾視為有損該中心聲譽的改革，有所關聯。

川普在剛回鍋白宮不久的今年2月，被他自己任命的甘迺迪中心董事會推選為主席；8月，川普宣布將主持「甘迺迪中心榮譽獎」頒獎典禮；12月7日，川普在榮譽獎頒獎典禮上戲稱該中心名為「川普甘迺迪中心」；頒獎典禮過後的同月18日，該中心董事會投票決定更名為「唐納‧J‧川普與約翰‧F‧甘迺迪表演藝術紀念中心」。法律專家當時以更名必須獲得國會批准為由，譴責此舉違法。

12月23日，當CBS播出頒獎典禮時，並未使用上述新名稱。華郵說，CBS新聞標準部曾發電子郵件指示員工，在提及該中心與頒獎典禮時，除非是引用那些不了解僅國會有權進行官方更名之人士的發言，否則不得提到川普二字。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法