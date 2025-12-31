為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論

    2025/12/31 19:11 中央社
    德國跨年煙火每年造成大量傷患，引發政府是否應全面禁放煙火的爭辯。圖為柏林勃蘭登堡門上空綻放絢麗的煙火。 （美聯社）

    德國跨年煙火每年造成大量傷患，引發政府是否應全面禁放煙火的爭辯。圖為柏林勃蘭登堡門上空綻放絢麗的煙火。 （美聯社）

    德國警察工會「全國禁放煙火」請願已累積近300萬人連署，隨跨年夜將近，是否立法禁止施放煙火的討論再起。支持者認為，跨年煙火每年造成大量傷患，政府應全面禁止；反對者則表示，跨年放煙火是全民共享的傳統，象徵自由與平等，不應隨意捨棄。

    依德國現行規定，一般民眾僅能在每年12月31日至翌年1月1日施放煙火。每到這個難得的「煙火自由日」，街上不僅隨處可見燃放煙火與爆竹的民眾，也時常伴隨消防與救護車的鳴笛聲。

    根據德國醫院聯合會（DKG）統計，2025年1月1日全德約有近百名因炸傷入院治療的重症患者，另有5人因煙火事故喪生。全德汽車俱樂部（ADAC）指出，每年平均約有8000人因煙火與爆竹導致內耳受損。

    發起請願的德國警察工會（GdP）表示，跨年夜警察與消防人員屢遭爆竹投擲攻擊，醫院急診也常見手部炸裂與燒燙傷個案，認為「不應再把跨年夜變成危及生命的時刻」，並呼籲政府強化對第一線警消的保護措施。

    工會主張，政府應全國性禁止向私人販售煙火，改以城市統一規劃的公共煙火施放活動取代，並要求與德國聯邦內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）會面討論改革方向。

    聯邦政府當前對全面禁令持保留態度。內政部在昨天舉辦的例行記者會回應，短期內不打算修法，明年將與各邦研議是否調整「爆裂物條例」，賦予邦政府更大的跨年煙火禁令裁量空間。

    根據明鏡週刊（Der Spiegel）調查，目前德國16個邦中，有10個支持賦予地方更多權限，在人潮聚集的火車站或觀光區等特定地點實施禁煙火令，其中包括跨年氣氛最熱鬧、每年煙火在各街區遍地開花的首都柏林。

    雖然事故頻傳，仍有不少民眾認為，跨年與家人朋友一起購買並施放煙火，是重要的年節傳統。德國圖片報（Bild）記者穆勒巴赫（Robin Mühlebach）在一篇討論煙火禁令的報導中回憶：「我最美好的童年記憶，是父親在寒夜裡帶著我們放煙火。」

    穆勒巴赫指出，對許多德國人而言，與家人一起放煙火是重要的成長記憶；而煙火在歷史上曾屬王公貴族專享，直到近代才逐漸成為全民共享的跨年儀式，象徵自由與平等。他認為，若以全面禁令取代，形同剝奪民眾參與傳統的權利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播