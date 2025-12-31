跨年夜大雨不斷！強烈大陸冷氣團元旦來襲 週五低溫跌破10度

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025年進入尾聲，但今晚北台灣天公不作美，中央氣象署指出，今晚大台北地區仍持續有雨，且將一路降雨至週五，明日再加上強烈冷氣團南下，北台灣白天氣溫將只剩16至17度，中南部地區雖天氣相對穩定，明日白天氣溫也可維持在20至22度左右，但入夜後氣溫也將明顯下滑至16至17度左右。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，今日北台灣持續降雨，氣象署已對基隆北海岸發布豪雨特報，另也對宜蘭、大台北山區、新北部分地區發布大雨特報，且大台北、宜蘭地區今晚也將持續有雨，降雨預計一路持續至週五下半天或入夜後才會減弱。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，今晚受到東北季風影響，夜間北台灣感受濕冷，西半部地區氣溫僅15至17度，明日再受強烈大陸冷氣團南下影響，北台灣白天氣溫維持16至17度，中南部、花東地區白天氣溫雖仍有20至22度，入夜後氣溫也將明顯下降，中部以北、宜蘭氣溫13至15度，其他地區16至17度。

此外，劉沛滕表示，這一波強烈大陸冷氣團將一路影響台灣至週日白天，其中週五（2日）是最冷的一天，雖晚起降雨趨緩，低溫仍將一路持續至週六清晨，中部以北地區夜間清晨低溫僅10度，局部空曠地區可再降至10度以下。

劉沛滕說，週五部分山區氣溫可達到0度以下，中部、花蓮3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭1500至2000公尺高山有機會出現降雪，其中雪山最容易出現降雪，玉山雖氣溫達標，但是否降雪仍須有水氣配合，合歡山降雪機率相對較高。

另劉沛滕提到，週六（3日）白天起可見陽光，氣溫略有回升，週日（4日）白天起冷空氣減弱，各地白天有機會重回20度左右，是接下來一週內相對溫暖的一天，但下週一（5日）隨即再有冷氣團報到，預計持續時間較長，可延續至下週三、週四，迎風面容易有降雨發生，直到週三轉為乾冷的天氣。

劉沛滕也提醒，1月上旬受到冷空氣接力影響，各地氣溫普遍偏低，並持續有低溫發生，民眾務必落實保暖工作。

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法